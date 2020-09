Piano di Sorrento, ecco la nuova area di sosta a rotazione: una soluzione al traffico tra il Nautico e Piazza delle Rose

Un tentativo di soluzione al traffico in penisola sorrentina giunge da Piano di Sorrento, tra l’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” e Piazza delle Rose. E’ proprio lì che sorge la nuovissima area sosta a rotazione, dalla quale basta percorrere pochissime scale in Via Santa Teresa per raggiungere il centro di Piano e il Corso Italia.

L’area di sosta temporanea è stata possibile grazie al dispositivo dell’amministrazione Iaccarino ed ha carattere temporaneo. Come ci riferisce il titolare, l’area, che è stata lasciata integra, ha una capienza di una quarantina di posti auto ed è disponibile la prenotazione della sosta anche mensile abbonamenti convenienti . La tariffa è di un euro all’ora, con orario continuato dalle 8:00 alle 21:00.

Si tratta di una delle soluzioni più efficaci da poter mettere in atto per arginare un problema evidente, quello della viabilità in penisola sorrentina. Grazie a questo nuovo parcheggio si spera di vedere meno “soste selvagge” in strada, vista la praticità e la facilità con la quale lo si può raggiungere, poiché un parcheggio a rotazione come questo è studiato apposta per quanti hanno bisogno di fare soste molto veloci: per esempio allo scopo di sbrigare piccole commissioni o, più spesso, per fare shopping in centro città.

Il vantaggio di non dover ricordarsi di fare il grattino non è da poco, l’accesso sia da Via dei Platani , per chi viene da Positano o dai Colli, a scendere, o dal Corso Italia, a salire. Il parcheggio eviterà anche il facile assembramento di auto di fronte al Nautico e alla Chiesa di Santa Teresa, che vede costretti i vigili ad accorrere in continuazione. E’ sicuramente una buona soluzione anche per chi lavora o va a scuola.

Per le prenotazioni Ernesto Ercolano 3282020664