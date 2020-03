Philips Lumea Prestige: il miglior epilatore a luce pulsata

Per una pelle liscia senza peli a lungo, arriva Philips Lumea Prestige, il numero uno degli epilatori a luce pulsata. Per capire meglio come funziona questo apparecchio e quali sono i suoi punti di forza, basta continuare a leggere i paragrafi che seguono.

Che cos’è Philips Lumea Prestige

Philips Lumea Prestige è un dispositivo che rivoluziona il mercato perché permette una depilazione completa su ogni parte del corpo in maniera pressoché definitiva. Infatti, in sole tre sedute si riducono i peli fino al 92%. Questo epilatore a luce pulsata ha diversi accessori per trattare diverse parti del corpo come gambe, braccia, inguine, ascelle e viso.

Questo dispositivo è dotato con una lampada ad alte prestazioni che trasmette 250 mila impulsi con un’intensità regolabile su cinque livelli diversi. In base alla zona da trattare e dalla tipologia di peli superflui da eliminare, si imposta l’intensità desiderata. L’impulso luminoso va a colpire la radice del bulbo pilifero, indebolendolo progressivamente fino a quando non riesce più a produrre il pelo. Nel giro di poco, si ottiene una depilazione completa su tutto il corpo senza dover nemmeno andare a centro estetico.

Come funziona Philips Lumea Prestige

Usare Philips Lumea Prestige è davvero molto semplice e intuitivo, motivo per cui tutti riescono a ottenere una depilazione definitiva senza l’estetista. Si tratta del dispositivo migliore per procedere con la depilazione a casa senza però rinunciare ai risultati che sono davvero straordinari. Prima di procedere, I peli della zona da trattare allora usati in maniera che il dispositivo vada ad agire direttamente sul bulbo pilifero. Anche chi l’ha provato dice che sono sufficienti 3 – 4 trattamenti a distanza di due settimane uno dall’altro per un risultato impeccabile. L’unica accortezza da avere è passare con molta attenzione nelle diverse zone soffermandosi su ogni centimetro di pelle per evitare di tralasciare alcuni peli.

Questo epilatore a luce pulsata ha una particolare tecnologia per poter intervenire su ogni tipo di peluria in eccesso. Infatti, il sensore Smart Skin in grado di analizzare il tono della pelle e imposta l’intensità dell’impulso luminoso più adatto. Non c’è quindi possibilità di sbagliare e tutti possono utilizzarlo per eliminare i peli superflui a prescindere dal tono del derma.

I vantaggi di Philips Lumea Prestige