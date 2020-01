Peugeot 308: meglio nuova o usata?

State cercando una nuova auto e avete adocchiato la Peugeot 308? Sicuramente si tratta di un modello molto apprezzato dagli automobilisti, che non dovrebbe presentare grandi problemi e che quindi si conferma affidabile al punto giusto. La Peugeot 308 è una vettura che in molti hanno scelto di acquistare di seconda mano e che anche in questo caso non ha deluso le aspettative, dunque le alternative per averla sono diverse.

Vi state chiedendo se sia meglio optare per un usato o per un’auto nuova? Dipende tutto da quello che cercate, dal vostro budget e da quanto siete disposti a rischiare. Vi consiglio però, nel valutare tutte le possibilità, di prendere in considerazione anche il servizio Peugeot noleggio lungo termine perché ultimamente ne parlano tutti molto bene e a quanto pare è davvero molto conveniente.

Oggi vedremo quali sono i pro e i contro di queste 3 alternative, in modo da chiarirvi le idee e capire cosa sia meglio fare: acquistare una Peugeot nuova, usata oppure optare per il noleggio a lungo termine? Ecco alcuni consigli.

Peugeot 308 nuova: meno rischi ma spesa elevata

Acquistare una Peugeot 308 nuova e ancora da immatricolare può essere un’ottima idea, ma bisogna sempre fare i conti con il proprio budget. Naturalmente, optare per una vettura che non è mai stata usata prima significa rischiare molto meno rispetto ad un usato e su questo non ci sono dubbi. In caso di problemi si può sempre contare sulla garanzia offerta dalla casa produttrice e ogni componente è in perfetto stato. Acquistare un veicolo nuovo però significa anche spendere una cifra importante e bisogna essere consapevoli che le auto si svalutano davvero molto velocemente. Si tratta di un investimento che non tutti possono permettersi ma che merita di essere preso in considerazione.

Peugeot 308 usata: cala il prezzo ma aumentano i rischi

Acquistare una Peugeot 308 usata comporta sempre un certo margine di rischio, anche se come abbiamo già accennato questa è un’auto che non dovrebbe riservare molte brutte sorprese. In sostanza tale modello è piuttosto affidabile anche dopo un numero importante di chilometri percorsi, ma ciò non toglie che il precedente proprietario potrebbe aver trattato l’auto nel modo sbagliato. Un margine di rischio c’è sempre e bisogna tenerlo in considerazione, quindi vale la pena acquistare una Peugeot 308usata solo se effettivamente il prezzo è particolarmente vantaggioso e solo dopo un’attenta valutazione da parte del proprio meccanico di fiducia.

Il noleggio a lungo termine: un’alternativa da prendere in considerazione

Il noleggio a lungo termine è un’alternativa all’acquisto dell’auto che negli ultimi anni sta conoscendo un grandissimo successo ed un motivo ci deve pur essere. Effettivamente, questo servizio offre una serie di vantaggi non da poco perché a fronte di un canone mensile fisso si può avere a disposizione il modello di auto che si desidera. Nel costo inoltre sono compresi anche bollo, assicurazione, cambio gomme, manutenzione ordinaria e straordinaria e via dicendo. In sostanza con il noleggio a lungo termine si sa in anticipo quanto si spenderà per la propria auto: l’unico costo da considerare extra è quello del carburante.