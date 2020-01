Penisola Sorrentina. Giò Home Biancheria&Intimo apre anche a Piano: saldi fino al 40%!

Una nuova realtà in campo di biancheria, intimo e trapunte. Giò Biancheria&Intimo, già consolidata a Sorrento, si ripropone a Piano di Sorrento con un nuovo punto vendita e saldi dal 20 al 40%. Insomma, un’occasione da non lasciarsi scappare, soprattutto per la pazzesca novità del plaid personalizzato e per la loro competenza nel settore.

Una buona biancheria aiuta a valorizzare le tue curve e non mortifica il corpo. In questo, Giò Biancheria&Intimo, è la scelta migliore poiché grazie ad esperienza consolidata consiglia sempre merce di ottima qualità.

La scelta della biancheria intima non deve essere lasciata al caso perché è un qualcosa che indossi ogni giorno e perciò deve essere di buona qualità. Non puntare al risparmio ma piuttosto a un prodotto che, tenendo di conto della qualità, ti offre un prezzo interessante.

Giò Home Biancheria&Intimo vi attende, oltre a Sorrento in Via Degli Aranci, anche 146/148, ora anche a Piano di Sorrento sul Corso Italia, 18.