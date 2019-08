Orologi Cluse vs orologi Morellato: differenze e peculiarità dei due brand

Il mondo degli orologi è talmente vasto che è difficile emergere tra tanti marchi pronti a fare concorrenza. Quando ci si riesce, però, la soddisfazione è doppia perché i riconoscimenti ed il successo sono davvero graditissimi. È il caso di due marchi che negli ultimi anni stanno facendo faville: stiamo parlando degli orologi Cluse e degli orologi Morellato. Due marchi in grado di offrire sempre prodotti all’avanguardia e con grande attenzione allo stile.

Cluse: una realtà solida sulla spinta dei social

Cluse è stata una delle prime aziende a sfruttare la spinta dei social grazie soprattutto agli influencer. Nata nel 2013 da un’intuizione di Ed Postmus e Rudyard Bekker, questo marchio si è affermato in tutto il mondo grazie allo stile inconfondibile ed all’uso sapiente dei social network nel momento proprio in cui le loro potenzialità commerciali stavano esplodendo. Non è un caso se gli utenti del web, e non solo, sono sempre molto attenti agli orologi Cluse in offerta visto che si tratta comunque di prodotti alla moda.

Ma perché acquistare un orologio Cluse? Si tratta di un accessorio che è davvero perfetto per completare il proprio look, sia che si tratti di tutti i giorni che per una serata galante o una cerimonia. Si tratta di orologi di buona qualità, sia in acciaio in ossidabile che in pelle.

Tra i modelli più in voga in questo momento c’è senz’altro il Cluse CL40007, detto anche La Roche Mesh Rose. Si tratta di un orologio da donna che sta avendo molto successo perché unico nel suo genere. Infatti ha un quadrante che è realizzato in marmo, al cui interno si possono vedere delle venature. Ha una cassa da 38 millimetri in PVD in oro rosa mentre il cinturino è in acciaio inossidabile dello stesso colore a maglie strette. Un accessorio davvero particolare che fa di Cluse uno dei brand che l’universo femminile sta guardando davvero con molta attenzione.

Non dimentichiamo, poi, che il marchio ha pensato anche ai maschietti con modelli che mirano a catturare l’attenzione sia dei giovani che degli adulti. Lo stile è inconfondibile ed il design degli orologi è semplice ed elegante.

Dunque, nonostante si tratti di un brand piuttosto giovane sul mercato, Cluse sta pian piano catturando l’attenzione e siamo ben certi che nei prossimi anni la sua posizione nel settore degli orologi sarà sempre più solida.

Morellato: storia, tradizione e innovazione

Di tutt’altra storia è, invece, Morellato. Si tratta di uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo. Nato circa 90 anni fa a Venezia dall’intuizione di Giulio Morellato che all’epoca aveva un piccolo laboratorio di gioielli ed orologi. Grazie ad una visione di lungo periodo è riuscito nel corso degli anni a raggiungere apprezzamento per i suoi prodotti sempre alla moda, dallo stile pulito e soprattutto di qualità. Gli orologi da donna Morellato sono sempre molto apprezzati per gli abbinamenti ed i colori molto trendy, aspetto questo che le donne notano sempre.

Tra i modelli più in voga in questa stagione c’è Sensazioni Summer che ha una cassa da 32 millimetri e un cinturino in silicone. Si tratta di un modello ideale da portare soprattutto in spiaggia ed adatto sia alle ragazzine che alle donne più grandi. Insieme all’orologio, di cui si possono scegliere i cinturini in diversi colori, vengono venduti anche dei bracciali abbinati che hanno un tag a forma stella, cuore o ancora.

Il mercato degli orologi, come abbiamo dunque visto, è piuttosto variegato. Cluse e Morellato hanno senz’altro una storia diversa alle spalle ma c’è una cosa che le accomuna: l’attenzione ai propri clienti. Può apparire una cosa scontata ed invece non lo è affatto.