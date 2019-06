Onda Dinamica, il nuovo sistema intensivo di Royal Divine Positano

Il centro estetico più cool di Positano, sorprende ogni giorno con nuovi trattamenti di bellezza. La bravissima Belinda, è in continuo aggiornamento per le sue clienti.

Vi presentiamo Onda Dinamica, un nuovo sistema intensivo che con otto trattamenti in uno, rimodella le tue forme!

Via alla cellulite con questa esclusiva tecnologia che riduce le forme, le rassoda e rimodella i tessuti.



Cos’è il trattamento Onda Dinamica?

Consente di ottenere una rigenerazione dei tessuti e un trofismo, impensabili con le tecniche di stimolazione ordinarie.

Una nuova forma di energia esclusiva e brevettata denominata Onda Dinamica® nata dalla nostra esperienza e dalla ricerca tecnico scientifica. Aumenta la vitalità e la compattezza della pelle.

Quest’innovativa forma di energia produce una pronta riattivazione metabolica tessutale. Grazie allo stimolo di numerose reazioni bio-chimiche porta al miglioramento delle distrofie cutanee e degli inestetismi di viso e corpo.

Aumenta: La produzione di sostanze trofiche, il metabolismo tessutale, la produzione di collagene, tono e compattezza tessutale.

Riduce: Cellulite, fibrosi, contratture muscolari, ritenzione idrica, atonie, rughe, segni del tempo, smagliature, cicatrici.

MENTRE RIDUCE E RIMODELLA, TONIFICA E RASSODA!

Effetti subito visibili e superiori ad ogni altra tecnologia. Super efficace su cellulite, atonia, ritenzione idrica distrofia e fibrosi ma anche su rughe, invecchiamento precoce o cronologico, pelle cadente e rilassata, acne e inestetismi del viso.

UN METODO DI LAVORO DAI RISULTATI IMMEDIATI ED ECCEZIONALI, FINO A 8 AZIONI SINERGICHE AD OGNI SEDUTA! RIMODELLAMENTO PERFETTO E RISULTATI IN METÀ TEMPO! Snellimento, Modellamento, Tonificazione e Drenaggio corpo. La più potente e innovativa tecnologia per il dimagrimento e la cellulite Una tecnologia esclusiva e brevettata, agisce sulle distrofie e sulle cause degli inestetismi con effetti subito visibili. Mentre riduce, tonifica e rassoda. i tessuti.Un solo dispositivo per agire contro ogni inestetismo: cellulite, atonia, ritenzione idrica, fibrosi, noduli, rimodellamento. Il trattamento più esclusivo e completo per combattere il sovrappeso. la ritenzione idrica, i cuscineti localizzati di fianchi, braccia, glutei, coscie, pancia e schiena. Risultati eccezionali. La rivoluzionaria sinergia di azioni all’interno di ogni trattamento è il punto di forza del Metodo AGE DEFENCE STRATEGY. Il programma permette di effettuare 8 azioni necessarie alla completa rivitalizzazione della pelle e al recupero delle atonie. Azione anti cellulite – Onde ad alta frequenza specifiche per il trattamento dellla pelle a buccia d’arancia.

Azione lipolitica – Onde a media frequenza per la rimozione di edemi profondi e grasso localizzato. Azione termo-snellente – Onde biostimolanti per attivare il metabolismo della pelle. Azione anti cellulite – Mix di energie e sostanze naturali per lo stimolo della produzione del collagene.

Azione anti-age – Estrati di piante per agire sul ricambio idrico e sull’idratazione dei tessuti.

Azione detossinante – Onde a media frequenza per la rimozione di edemi profondi e grasso localizzato.

Azione drenante – Endomassaggio per la stimolazione della circolazione, l’ossigenazione e il nutrimento dei tessuti.

Azione rassodante – Mix di energie per il recupero della tonalità, della compattezza e dell’elasticità della pelle.

Non ci credi? Prova subito con una prova gratuita in via G. Marconi, 121, 84017 Positano SA.