Oli essenziali per combattere le allergie

Gli oli essenziali sono tra i rimedi naturali più popolari per le allergie. Questi liquidi aromatici concentrati sono distillati dalle piante e vengono utilizzati a scopo terapeutico da secoli.

Le allergie sono la sesta causa di malattie croniche in Italia, che colpiscono circa 3 milioni di persone. Anche se non esiste una cura per le allergie, ci sono diversi modi per gestire i sintomi dell’allergia.

Questo articolo elenca gli oli essenziali più efficaci per alleviare i sintomi delle allergie stagionali e delle allergie cutanee e suggerisce alcuni modi per incorporare gli oli essenziali nel vostro regime di trattamento delle allergie.

Menta piperita

Uno studio del 2010, sebbene su animali, ha scoperto che l’olio di menta piperita ha un effetto rilassante sulla muscolatura liscia, che aiuta a ridurre le contrazioni che causano la tosse. Secondo altre ricerche, l’olio può anche aiutare a trattare l’ansia e la stanchezza mentale, sintomi che spesso sono vissuti da chi soffre di allergia.

La menta piperita può essere utile per alleviare le allergie stagionali.

CBD

Uno degli oli essenziali più usati per combattere le allergie, è senza ombra di dubbio l’olio di CBD. Nonostante molte persone sono ancora scettiche su questo tipo di olio, esistono studi che ne comprovano la debole durata nell’organismo e i molteplici benefici in quanto all’alleviamento di dolore e malattie croniche.

Eucalipto

La ricerca suggerisce che l’utilizzo di una miscela di oli, tra cui l’eucalipto, per le infezioni delle vie respiratorie superiori porta ad un significativo ed immediato miglioramento dei sintomi. I partecipanti hanno riferito una riduzione della raucedine, della tosse e del mal di gola.

Questi sintomi possono comparire con le allergie stagionali.

Limone

In uno studio, è stato trovato che uno spray nasale a base di limone ha aiutato nel trattamento della rinite allergica perenne e stagionale. L’olio essenziale di limone può anche inibire l’attività batterica. Si sconsiglia l’applicazione di oli essenziali a base di agrumi sulla pelle prima dell’esposizione al sole. Questi oli possono rendere la pelle più sensibile alla luce del sole, aumentando il rischio di formazione di vesciche o bruciature.

L’olio di lavanda può sostenere il sonno, che può essere disturbato dai sintomi delle allergie.

Lavanda

La lavanda placa naturalmente l’infiammazione, inibisce l’ansia e favorisce un sonno profondo, il tutto a beneficio di chi soffre di allergie. La lavanda è un’opzione particolarmente buona per le allergie cutanee, in quanto è delicata sulla pelle e calma le irritazioni, e la ricerca indica che accelera la guarigione. L’olio può essere applicato direttamente sulla pelle o aggiunto a bagni, lozioni e altri prodotti per la pelle.

Olio dell’albero del tè

L’olio dell’albero del tè ha comprovate proprietà antimicotiche, antivirali e antibatteriche, e può essere adatto per alcune allergie della pelle Riduce anche l’infiammazione, con la ricerca che ha scoperto che l’olio dell’albero del tè applicato tipicamente riduce significativamente il gonfiore da infiammazione cutanea indotta da istamina rispetto all’olio di paraffina.

Va notato che, a causa della sua potenza, l’olio dell’albero del tè può indurre dermatite allergica da contatto in alcune persone. Inoltre, l’olio deve essere usato solo per uso topico e non deve essere ingerito.

Olio di camomilla

In una revisione delle proprietà dell’olio di camomilla, è stato riportato che la camomilla tiene a bada la pressione che può essere utilizzato per trattare le condizioni della pelle, l’infiammazione delle mucose e i sintomi della sinusite. Può anche alleviare il prurito e il gonfiore associati con eczema quando viene mescolato con un olio vettore e applicato tipicamente.

