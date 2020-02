Noleggiare un furgone: tutto quello che devi sapere

I furgoni sono dei mezzi che la maggior parte delle persone hanno la necessità di utilizzare solo sporadicamente per soddisfare delle particolari esigenze. Per questo motivo sono sempre di più le persone che utilizzano furgoni a noleggio a Milano, Roma Napoli o in qualsiasi altra grande città, optando quindi per un servizio che permette di affittare un mezzo da carico o da trasporto per diverse finalità, dal trasloco alle attività lavorative.

Perché prendere un furgone a noleggio?

Le motivazioni che possono richiedere la necessità di un servizio di noleggio furgoni sono diverse, infatti si tratta di veicoli piuttosto versatili e adatti a qualsiasi esigenza. Innanzitutto questi mezzi sono perfetti per fare un trasloco, evitando di effettuare decine di viaggi con la propria auto, oppure rischiare di rovinare gli interni caricando oggetti voluminosi e ingombranti. Oltre a risparmiare tempo, realizzare un trasloco con un furgone permette di salvaguardare gli oggetti e i mobili da spostare, sistemandoli nel modo migliore secondo le dimensioni e la fragilità di ogni scatolone o arredo.

Allo stesso tempo, è possibile affittare questi mezzi per altri scopi, ad esempio per organizzare una gita con tutta la famiglia noleggiando un veicolo a 7 o 9 posti, oppure per finalità legate all’attività lavorativa. In questo modo, non bisogna mantenere una flotta aziendale eccessiva, in quanto basta prendere un furgone a noleggio per far fronte a un picco stagionale, un evento improvviso o evitare di rimanere fermi se il proprio mezzo è in riparazione o in manutenzione presso un’officina.

L’importanza di rivolgersi a una società seria e affidabile

Quando si ha bisogno di noleggiare un furgone nella città di Milano è fondamentale rivolgersi ad aziende serie e affidabili, società specializzate come Giffi Noleggi, in grado di garantire prezzi adeguati, una flotta di veicoli in ottime condizioni e un’assistenza qualificata. Il supporto di un professionista, infatti, è estremamente importante nella scelta del veicolo più adatto alle proprie esigenze, poiché aiuterà a capire qual è la soluzione migliore rispetto alle necessità del cliente.

Inoltre, una società da anni nel settore, con un’ampia presenza nell’area metropolitana di Milano, potrà assicurare una maggiore flessibilità per i luoghi di ritiro e consegna del furgone, evitando di attraversare mezza città per riportare il veicolo. Senza contare che un’impresa affermata può garantire mezzi ben mantenuti e accessoriati, aggiornati con le ultime tecnologie disponibili. Da non sottovalutare è anche la sicurezza del furgone, che deve possedere sistemi adeguati come l’ABS e gli airbag, oltre ad emissioni inquinanti contenute per circolare senza restrizioni in tutte le zone delle grandi città italiane.

Come scegliere il furgone giusto da noleggiare

Prima di noleggiare un furgone è indispensabile avere le idee chiare sul tipo di mezzo necessario, altrimenti si rischia di affittare un veicolo sbagliato o non adatto all’attività da svolgere, sia essa un trasloco, una gita o un servizio lavorativo. I furgoni infatti differiscono in base al modello per dimensioni e peso, proponendo caratteristiche diverse per la capacità di carico, lo spazio disponibile e le prestazioni del mezzo, perciò bisogna capire qual è l’opzione più indicata in base alle proprie esigenze.

Ad esempio, se è necessario trasportare dei mobili ingombranti, che non possono essere smontati, è essenziale prendere bene le misure per stabilire quale veicolo è adatto al trasloco. Oppure, se il furgone serve per viaggiare in gruppo è importante che la motorizzazione e la dotazione di serie siano adeguate, per garantire tempi ridotti e un buon comfort durante la guida, sia per il conducente che per i passeggeri. Dopodiché, è fondamentale verificare l’altezza del furgone, soprattutto se bisogna entrare in un garage o passare sotto ponti e viadotti.

Per alcune esigenze particolari esistono poi dei furgoni speciali, indicati specialmente per le imprese e i liberi professionisti che devono far fronte a interventi specifici. In questo caso è possibile noleggiare furgoni refrigerati, con sponda idraulica, cassone ribaltabile o muniti di un braccio idraulico, affinché si possa effettuare il servizio in maniera ottimale. Infine è opportuno controllare il contratto di noleggio, verificando la presenza di una polizza assicurativa completa, preferendo le società a Milano che possono offrire un’ampia scelta di modelli e tariffe economiche per venire incontro ad ogni necessità.