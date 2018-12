Natale con Capri Watch, tante novità sugli orologi più originali e belli di sempre

Il Natale è arrivato e chi meglio di tutti noi sa quanto è difficile cercare il regalo giusto da fare.

Se stai leggendo quest’articolo, però vuol dire che sei fortunato!

Gli orologi di Capri Watch sono il regalo perfetto per un Natale Perfetto! Con Capri Watch non potrai mai sbagliare.

Il suo desin super originale in diverse varianti, ma con un tocco di colore dato grazie alle varie pietre di topazio, creano un prodotto unico dal fascino caratteristico del nostro territorio.

Capri Watch è il brand degli orologi di Capri. Nei punti vendita dell’isola puoi trovare le linee che hanno fatto la storia di questo marchio ma anche le ultime novità.

Infatti Capri Watch ha lanciato nel tempo dei nuovi fantastici accessori, da inserire nelle proprie collezioni, sempre uniche e rivoluzionarie nel loro genere :

gli anelli jewels in tutte le loro varianti,

le collane tempestate di topazio,

e le fantastiche borse.

Ecco i regali perfetti da fare questo Natale:

questo è Chrono Rossella da 39mm Nero. Se ti piace puoi acquistarlo CLICCANDO QUI

questo è Chrono New Sub da 40mm Blu. Se ti pice puoi acquistarlo CLICCANDO QUI

Insomma, Capri Watch è il posto perfetto per dei regali da lasciare a bocca aperta! Cosa aspetti!? Visita il sito www.capriwatch.com o corri in uno dei suoi punti vendita per prenotare ed acquistare il regalo perfetto.

