Motivi per “non” andare in Salento

Non venire in Salento se non sei un amante del mare

Il mare è di certo il punto forte del Salento, vanta spiagge paragonabili a quelle dei tropici, con acque cristalline e turchesi e sabbia bianca. Le sue coste sono lunghe chilometri e tutte un alternarsi di spiagge una più bella dell’altra dove passare giornate al mare.

Ognuna di esse ha peculiarità proprie, sono tutte differenti una dall’altra quindi, l’unica cosa in comune sono le splendide acque, sia si tratti del Mar Ionio, sia dell’Adriatico. Il sole brilla quasi sempre, le nubi in caso vi siano si muovono in fretta. Nonostante il sole soffia sempre un gradevole venticello. Questo è responsabile delle onde che caratterizzano il mare nella zona, passione e motivo di divertimento di tantissimi.

Non venire in Salento se non ti piace la gente

Ogni estate le più ambite sono le case in affitto nel Salento sul mare, perché si dà il caso che sia una delle mete più belle d’Italia. Di gente ne troverete insomma e non poca!

Se arrivi in un locale, ti salutano i gestori e, se ci sono locali, pure le persone sedute al tavolo. Se c’è qualche commerciante fuori dalla sua bottega, vi saluterà. La gente vi chiederà di dove siete e magari vi racconterà cose del luogo o del cugino che è stato dalle vostre parti. Se capitate inavvertitamente dove qualcuno sta banchettando, vi verrà offerto da mangiare e da bere alla stessa tavola.

In Salento è così, è come se tutti si conoscessero e vi conoscessero da sempre. Ogni scusa è buona per fare due chiacchiere, ridere. Moltissimi sono rapiti dalla socialità della gente di qui e vengono catturati dalla loro solarità, innamorandosi del luogo.

Non venire in Salento se hai paura d’ingrassare

Sud Italia sai che significa anche buon cibo e sarà molto difficile resistergli, per quanto tu possa essere schizzinoso. Persino un pomodoro quì ha un sapore che ti farà innamorare, tutto è più gustoso, saporito, goloso ed incredibilmente irresistibile. Chiaramente non tutto ha le calorie di un pomodoro, focacce, pizza e prodotti fritti sono un classico. Di piatti tipici splendidi ce ne sono moltissimi qui e sono tutti da provare perché non si potranno provare altrove o almeno non così buoni.

Qualche esempio? Ovviamente tutto il pesce, fresco del giorno, i ricci e prodotti come il Negramaro salentino.

Concludendo

Difficilmente stai leggendo questo articolo perché odi il mare e se stai pensando al Sud è proprio perché ami il calore delle persone e il buon cibo. In sostanza, in base a quanto detto, è molto difficile per te trovare motivi per non venire il Salento. È un posto spettacolare e oltretutto perfetto non solo per l’adulto, ma anche per la famiglia con bambini o gli anziani dove potranno trascorrere qui veri momenti di relax, mangiando bene e divertendosi. Eventi e intrattenimenti non mancano mai qui.

Un grande vantaggio, inoltre, è che qui i prezzi di solito non sono affatto proibitivi, anzi. Nonostante la bellezza del luogo la zona è economica e il costo della vita basso, quindi si può anche azzardare un po’ di più, concedendosi qualche sfizio e divertimento extra.