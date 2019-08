Moda: tutto quello da sapere sugli orologi uomo

L’orologio è uno di quegli oggetti capaci di resistere al trascorrere del tempo senza perdere per nulla il proprio fascino irresistibile. Così ogni uomo ha, da sempre, la necessità di indossare un orologio che migliori il proprio stile. Prima di acquistarne uno è importante dare uno sguardo alle diverse guide sugli orologi da uomo importanti che ci aiutano a scegliere nel migliore dei modi.

Il primo concetto da considerare nella scelta dell’orologio riguarda la tecnologia. È meglio un orologio analogico oppure un orologio digitale? Gli orologi con meccanismo analogico sono tendenzialmente più belli e seducenti. La loro classe si avverte subito, così come la loro eleganza.

Al contrario, invece, gli orologi digitali presentano grandi vantaggi per quanto riguarda la precisione e la maggior robustezza dei meccanismi.

Altra domanda fondamentale prima di acquistare un orologio riguarda l’utilizzo che ci apprestiamo a farne. Se vogliamo un orologio per tutti i giorni è bene scegliere un modello leggero, ma allo stesso tempo robusto e affidabile. Magari con materiali come la gomma o l’acciaio che sono ideali per un cinturino comodo ed adatto alle nostre esigenze.

La cassa rappresenta un concetto fondamentale. Si tratta dell’involucro che protegge i meccanismi dell’orologio ed è spesso fatta di acciaio inox. Questo è un materiale anti-corrosione ed è chiaramente molto utilizzato per gli orologi sportivi vista anche la sua alta resistenza a urti e graffi.

Se cercate un orologio per andare ad una cerimonia bisogna considerare che questo tipo di orologio non ha le lancette dei secondi, a volte, e nessuno si interessa del fatto che sia più o meno preciso. L’importante è che risponda a due criteri molto importanti quali la semplicità e l’eleganza. L’orologio uomoper cerimonia deve essere abbastanza sottile per poter passare sotto il polsino di una camicia elegante. Attenzione, perciò, alla misura dello stesso che deve essere proporzionata al nostro corpo.

Al contrario gli orologi casual devono essere più robusti degli orologi da cerimonia. Generalmente la cassa è in acciaio inossidabile, in titanio o in PVD. Questo deve essere leggibile anche in condizioni di scarsa illuminazione o di notte. Molto meglio se c’è un quadrante nero con una numerazione bianca ad alto contrasto.

Per quanto riguarda il cinturino è meglio optare per la tela o per la pelle, visto che sono più sostituibili in caso di danneggiamento. I cinturini in metallo sono sì più resistenti ma si graffiano molto facilmente e sono molto più costosi da sostituire.

Gli orologi di ultima generazione, poi, offrono la possibilità di sfruttare un tachimetro inserito nella cassa. Questo è utilissimo per misurare il numero di secondi per percorrere una distanza. In questo caso le marcature esterne mostreranno la velocità nell’unità di misura per ora. Questo genere di orologi sono perfetti per gli uomini che amano fare sport in qualsiasi occasione ed in maniera costante.

Da non sottovalutare gli orologi subacquei che sono sempre più richiesti dalle persone che amano trascorrere del tempo al mare senza rinunciare allo stile.