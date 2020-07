Moda Positano estate 2020: ecco i capi must have

Con l’arrivo dell’estate ritorna in scena il fenomeno della moda Positano, nato alla fine degli anni 50’ quando questo semplice paese di pescatori diventò una delle mete turistiche della “dolce vita”.

Chiunque visiti Positano, resta incantato dalla sua aria allegra e frizzante, dai suoi colori vivaci e dalla sua perenne aria vacanziera: è inevitabile dunque che si abbia voglia di cambiare look puntando su outfit più freschi e sbarazzini.

La celebre moda Positano nacque dalla brillante intuizione di alcune sarte locali che grazie alle loro sapienti mani artigiane iniziarono a trasformare canovacci di canapa e cotone, tinti in casa con colori brillanti, in veri e propri abiti ampi, freschi e scollati.

Questo stile è caratterizzato da abiti realizzati in materiali quali lino e cotone con lavorazioni ad uncinetto, o con merletti e perline, abbinati a sandali bassi e accessori in paglia.

Approfittando dei saldi su Salvatore Ferragamo, su Elisabetta Franchi e sugli e-commerce delle principali griffe, potete acquistare alcuni dei capi must have per un look in stile Positano impeccabile.

Vediamo insieme quali.

Abiti di cotone o lino

Abiti corti in lino leggero (o in cotone) dal carattere semplice e romantico, che ricordano lo stile dei figli dei fiori negli anni ’70, con un gioco di colori che variano dal beige all’ecrù, dal bianco puro al celeste, impreziositi da delicati pizzi e ricami. Perfetti anche come copricostume.



Camicie di lino

Le camicie di lino, sia per uomo che per donna, sono uno dei capi irrinunciabili di questo stile: indossata in spiaggia oppure ad una cena galante, è in grado di donare un’eleganza senza uguali oltre ad essere confortevole e fresca da indossare.

Il lino infatti è una fibra naturale, resistente, anallergica, traspirante e termoregolatrice, perfetta per la stagione calda.

Gonne lunghe Positano

La gonna lunga che meglio rispecchia questo look è sicuramente quella con toni chiari (bianco, beige) decorata con merletti in pizzo e macramè, sebbene siano molto apprezzate anche quelle in stoffe dai colori vivaci e con stili di disegno diversi.

Top e camicia in pizzo sangallo

Il pizzo sangallo è da sempre uno dei tessuti protagonisti della moda Positano. Tra i capi must have figurano dunque top e camicie realizzate con questo raffinato e candido pizzo.

Sinonimo di leggerezza e semplicità, riesce a rendere più eleganti e particolari anche i capi più semplici.

Sandali bassi

Dal momento che le scale e le splendide stradine di Positano non rendono assolutamente consigliabili le scarpe con i tacchi, le calzature più gettonate sono senza dubbio i sandali bassi in cuoio intrecciati. Di sera è possibile optare per un modello di sandali artigianali arricchiti da pietre e applicazioni gioiello.

Borsa di paglia

Per completare il look non può mancare una bella borsa di paglia intrecciata, il cui sapore vintage legato alla lavorazione dei materiali si mescola agli inserti in tessuto, ai campanellini colorati, a perline e fiocchi particolari in grado di renderle dei piccoli capolavori.

Potete puntare su secchielli con reti, modelli con manici di bamboo o maxi bag. Perfette per dare al proprio outfit una ventata d’aria fresca.