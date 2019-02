Mobilità fluida: da Napoli a Positano con la versatile formula di autonoleggio

Se state organizzando un road trip in Campania e lungo la Costiera Amalfitana il punto di partenza ideale non può che essere Napoli. Sia che si tratti di un viaggio di piacere, di lavoro o di un tour incentive potrete optare per un pratico autonoleggio per partire senza pensieri.

Scoprire Napoli e le sue bellezze nascoste

Questa città propone numerose attività e attrazioni turistiche per tutti i gusti, grazie al suo popolare centro storico ricco di ristoranti e locali caratteristici, ai celebri monumenti storici come le antiche chiese e gli splendidi musei, spesso sconosciuti dagli stessi abitanti. Una volta lasciata l’autovettura in uno dei funzionali parcheggi centrali di Napoli, dirigetevi in Piazza del Plebiscito dove si incontrano i più importanti siti turistici di fama internazionale come il Museo Archeologico, che espone un’ampia varietà di reperti provenienti da diverse zone d’Italia o la Galleria d’Arte con la sua ricca collezione di opere d’arte comprese tra il Barocco e il Rinascimento per un totale piacere degli occhi e dello spirito. Per gli amanti della vita contemporanea vale la pena uscire dall’ufficio e trascorrere la pausa pranzo alla Galleria Umberto, per poi fare un giro di shopping negli eleganti negozi del centro oppure rilassarsi al fresco su una panchina al Parco Virgiliano. Se state organizzando un tour incentive e desiderate stupire i partecipanti ospiti, proponete il giro all’acquario storico di Napoli nel centro della Villa Comunale oppure consigliate la suggestiva location della Grotta di Seiano, un lungo traforo di costruzione romana nascosto dietro il quartiere di Posillipo, che porta fino ad un antico teatro greco. Per gli amanti del mare il Centro Sub Campi Flegrei propone diverse attività subacquee per esplorare le meravigliose rovine archeologiche sommerse, oppure per i più nostalgici c’è sempre l’alternativa di una gita alla splendida ed antica Pompei. Infine, impostando il navigatore verso est concedetevi una tappa al Parco Nazionale del Vesuvio, dove avrete la possibilità di riservare interessanti escursioni guidate sul vostro amato vulcano e guardare tutto da un nuovo punto di osservazione.

Guidando verso Positano…

Se avete qualche giorno in più a disposizione durante la vostra trasferta lavorativa, riservate il vostro mezzo preferito scegliendo da una vetrina virtuale come quella di www.offertenoleggioauto.it e proseguite il vostro giro nella Penisola Sorrentina con totale flessibilità e libertà di spostamento. Qui potrete degustare i vostri piatti tipici rivisitati in chiave contemporanea e pianificare divertenti gite giornaliere nei luoghi a voi più cari, magari scoprendo posti nuovi non ancora battuti. Tra le tappe imperdibili, soprattutto se avete in mente di celebrare qualche anniversario importante, c’è sempre lei, Positano. Una cittadina dall’atmosfera da mille e una notte, che ogni anno seduce migliaia di viaggitori provenienti da ogni parte del mondo, che rimangono incantati da questo tratto splendido della Costiera Amafitana e che i locali hanno la fortuna di raggiungere in poco tempo. Passeggiare lungo il porto visitando le antiche chiese e facendo shopping tra i negozietti nascosti nelle tipiche stradine bianche, magari sorseggiando un delizioso limoncello, sono solo alcune delle attività consigliate per trascorrere con la dolce metà momenti speciali. Nella bella stagione è possibile rilassarsi sulla spiaggia di Fornillo o Spiaggia Grande mentre per i più sportivi la Riserva Statale Valle delle Ferriere vi aspetta, un luogo perfetto per organizzare un’escursione con gli amici e raggiungere la cima della collina in mezzo ai profumatissimi alberi di limoni.

Il road tour da Napoli lungo tutta la Costiera Amalfitana permette di riacquistare un profondo senso di pace grazie a luoghi e a viste panoramiche sul mare e la città davvero suggestivi. Concedetevi del tempo prezioso dopo il lavoro per conoscere con tutta calma e serenità questa zona incontaminata, sfruttando la comodità di una macchina a noleggio sempre a vostra disposizione per essere flessibili e indipendenti durante il vostro business tour on the road.