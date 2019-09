A partire dal prossimo mese di novembre 2019 nasce in Campania il primo Corso Professionale Integrato per Massaggiatori ed Operatori SPA, una vera e propria opportunità per coloro che vogliono approcciarsi con competenza all’affascinante professione in strutture benessere.

L’iniziativa promossa dal Centro Formativo Professionale MARY BOYD di Salerno, storica scuola per estetiste e massaggiatrici e OTIUMSPA Costa d’Amalfi, mette a disposizione dei partecipanti le competenze e le esperienze ultraventennali delle due strutture, proponendo oltre che una formazione in aula per acquisire le giuste competenze massaggistiche, anche un vera e propria esperienza formativa in ambienti di lavoro SPA.

Un corso Full Immersion della durata di 6 mesi, mette in condizione il partecipante di poter operare con sicurezza e competenza in una SPA o Centro Benessere, acquisendo tutte le nozioni e le manualità necessarie per svolgere professionalmente i proprio ruolo.

Il Corso è strutturato nel modo seguente:

Presso la Scuola di Formazione Professionale Mary Boyd di Salerno, sotto la direzione di Giosuè Giordano verranno studiate tutte le tecniche massaggistiche necessarie, con una forte propensione all’esercitazione pratica.

Sarà insegnato il Metodo M.I.A. , Metodo Interdisciplinare Autogeno.

Il M.I.A., ideato da Giusuè Giordano, è basato sulla fusione di numerose tecniche, permette di conferire all’OPERATORE tutte le competenze, teoriche e manuali, per gestire ogni esigenza del cliente SPA ed essere in grado, a fine corso, di poter effettuare i più importanti massaggi di area europea.

Presso OtiumSpa Costa d’Amalfi, diretta da Ennio Cavaliere , verranno insegnate tutte le tecniche di lavoro caratteristiche di una SPA, con incontri presso le strutture Bagno Romano e OtiumSPA Mare.

Sono inoltre previsti moduli di insegnamento per la lingua inglese, accoglienza, gestione del cliente, organizzazione del planning di lavoro, gestione degli ambienti, nozioni legislative, comunicazione social, valutazione soddisfazione della clientela.

Il Corso è strutturato in week end Sabato e Domenica, con partecipazione obbligatoria e con numero massimo di 20 iscritti. Saranno moduli di 8 ore giornalieri per circa 20 appuntamenti settimanali.

Possono partecipare al corso, previo test iniziale di ammissione, entrambi i sessi con o senza pregressa esperienza formativa e lavorativa nel settore.

Una fitta rete di collaborazioni mette in condizione il partecipante di entrare in contatto con prestigiose strutture SPA e Benessere, fino ad ottenere periodi di stage presso le medesime .

A fine corso verrà rilasciato, congiuntamente dal Centro Formativo Mary Boyd ed OtiumSPA, il diploma di ” Massaggiatore Olistico ed Operatore SPA”, valido a tutti gli effetti di legge* per l’inserimento lavorativo o anche per iniziare una libera attività autonoma.

Ai primi 10 iscritti per il Corso in partenza il prossimo novembre 2019, i promotori mettono a disposizione una Borsa di Studio a copertura del 20% del costo totale del corso .

Per informazioni rivolgersi a

ENNIO CAVALIERE 335 6229162

DAVIDE GIORDANO 392 189 6692

CENTRO FORMATIVO MARY BOYD 089 75 62 60

OTIUMSPA COSTA D’AMALFI 089 853855

INFO WHATSAPP 089 853855, specificando CORSO OPERATORE SPA.