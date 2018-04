Migliori bonus scommese 2018

E’ innegabile che il calcio e lo sport in senso generico abbiano un peso specifico per gli italiani fuori dal comune dal momento che molto spesso finisce per esser considerato più importante di aspetti che, invece, altrove sono considerati come prioritari. Ovviamente la grandissima passione che caratterizza questo popolo non può non riflettersi anche sulle scommesse e non è certo un caso se la stragrande maggioranza della mole di giocate che ogni giorno vengono effettuate in giro per il Paese sia focalizzata sul calcio che, a tratti, sembra quasi assumere i connotati di una religione per la serietà con la quale è vissuto.

Come detto, dunque, sono davvero tanti gli scommettitori che praticamente ogni giorno si riversano o nei centri di scommesse o sui portali di betting online per tentare la sorte effettuando delle puntate sul calcio certamente ma anche su sport diversi come il basket, il tennis e la pallavolo che comunque possono vantare un certo seguito, senza ovviamente dimenticare i motori, con la Formula 1 e la Moto GP a fare da leader in questo specifico ambito. Ad invogliare loro ancora di più a farlo, poi, senza ombra di dubbio, c’è anche la ricchezza dei palinsesti dei vari bookmaker di cui si può usufruire sia nei punti vendita presenti nel territorio, sia sui vari siti in giro per il web.

Tra quelli che inevitabilmente fanno canalizzare la maggior parte degli scommettitori, certamente non si può non menzionare dei colossi in senso assoluto come Eurobet e SNAI, che oltre ad un servizio sul web di primissimo livello, possono vantare anche un numero davvero impressionante di centri di scommesse sul territorio che si rivolgono, in questo caso, agli appassionati di scommesse un po’ più tradizionalisti per così dire legati alle soluzioni un po’ più consolidate come le classiche bollette.

Ovviamente, però, accanto a queste grandi società non si può non annoverare anche Bwin, Betfair, PlanetWin365 ed altri bookmaker simili che hanno una caratteristica specifica che li accomuna e non di poco. Sono società, infatti, che lavorano, almeno in Italia, quasi esclusivamente sul web con una proposta complessiva che davvero non può lasciare indifferenti e che ci spiega in maniera importante per quale motivo siano tanto tenuti in considerazione a livello mondiale. Dal palinsesto alla grafica, infatti, tutto sembra essere studiato per riservare agli utenti una esperienza di gioco non solo spettacolare ma forse addirittura indimenticabile.

Nel momento in cui si apre un conto di gioco su uno dei portali di scommesse presenti sul web, si ha sempre diritto ad un bonus di benvenuto che tutti i bookmaker riservano ai nuovi iscritti. Ovviamente ognuno di essi è diverso, ma in ogni caso si tratta di una quantità più o meno di denaro che vi viene regalata sotto forma di bonus per iniziare subito con il piede giusto nel mondo delle scommesse online. Trattandosi di un bonus, però, non potrà quasi in nessun modo essere prelevato ma solo reinvestito per delle nuove scommesse da piazzare, ovviamente, sul palinsesto del bookmaker in questione.