Meta, continua il successo degli eventi serali a “Le Marée”

Continuano i successi del “Le Marée”, l’elegante solarium al porto di Meta che di sera si trasforma in un’eccezionale lounge bar. Sono passati ormai quasi tre anni da quando il locale si è rifatto totalmente il look ed è entrato prepotentemente tra i preferiti dei giovani del posto e della Penisola Sorrentina in generale.

La location è davvero elegantissima, tanto da aver cambiato difatti l’aspetto generale del molo di Meta. E tantissimi, come detto, sono gli eventi serali proposti: ieri, sabato 6 luglio, si è tenuto un evento a tema spagnolo, con protagonisti i Saviour Street Band e la coppia Salex & Christian. Uno degli aspetti innovativi è stata anche la scelta di proporre delle tariffe per residenti non solo di Meta, ma di tutta la Penisola Sorrentina.

Info e contatti:

Via A.Caruso – Meta

333/1044396 – 392/1978571