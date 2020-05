Mercato delle valute: cos’è e come investire con Investous

Quando si accumula esperienza a sufficienza con il trading, alcuni investitori decidono di dedicarsi al mercato del Forex. Investire in una valuta estera offre l’opportunità di speculare sui tassi di cambio tra le valute di tutto il mondo. Nonostante si tratti di un trading piuttosto rischioso, sono molte quelle persone che riescono a ottenere dal cambio di monete correnti un risultato redditizio.

Il Forex, sigla di Foreign Exchange, è un mercato Over the counter e quindi la negoziazione dei suoi beni si svolge al di fuori delle Borse ufficiali. Quello che determina l’andamento di questo mercato è unicamente l’incontro tra la domanda e l’offerta. Qui investitori e speculatori acquistano e vendono coppie di valute. Il valore dei beni quotati in Forex è molto volatile e dunque il trader dovrà negoziare su un mercato poco trasparente.

Di conseguenza, coloro che decidono di speculare in questi mercati dovranno essere sempre aggiornati sui cambiamenti economici e politici che condizionano il prezzo della moneta e avere abbastanza esperienza sul campo per capire se una strategia può risultare più o meno rischiosa.

Alcuni broker mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di operare tramite CFD, ovvero Contratti per differenza, i quali permettono di speculare sul valore dell’asset sottostante e di guadagnare sia sui movimenti a rialzo che a ribasso dei mercati, aumentando le possibilità di guadagno e limitando le perdite.

Il Mercato Forex: che cos’è

Il mercato Forex, detto anche mercato dei cambi, è il luogo dove vengono scambiate coppie di valute come euro e dollaro. Cercando di semplificare l’argomento è possibile riportare un esempio pratico per capire su cosa si basi questo particolare mercato.

Quando si viaggia in tutto il mondo, non sempre è possibile utilizzare l’euro europeo per gli acquisti e diventa necessario convertire il proprio denaro nella moneta locale come dollaro, yen, pesos, o qualunque sia la valuta utilizzata dal Paese che si sta visitando. La prima cosa che si può notare nella conversione è il cosiddetto tasso di cambio.

Il tasso di cambio è la quantità di moneta estera che può essere comperata con la quantità di moneta nazionale che si possiede. Questo indica chiaramente quanto di una valuta straniera puoi ottenere in cambio della valuta nazionale. I prezzi delle valute subiscono continue variazioni in base all’andamento economico delle Nazioni.

Quando si fa Forex trading, si segue il medesimo principio e acquistando una coppia di valute che è inevitabilmente segnata dal tasso di cambio, si cerca di trarre guadagno dall’apprezzamento o dal deprezzamento di una valuta rispetto a un’altra.

Come operare sul mercato delle valute: Investous

Investous è una delle piattaforme più interessanti per poter fare trading sul mercato delle valute. I passi necessari per approcciarsi a questo mondo possono essere riassunti in 5 punti fondamentali: