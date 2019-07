L’ora della verità: Napoli alla prova dei Campioni d’Europa

Il Napoli di Carletto Ancelotti continua nella sua fase di preparazione di una stagione che si annuncia elettrizzante. La caccia alla Juve in campionato è lanciata, ma gli Azzurri vogliono migliorarsi anche in Europa e raggiungere definitivamente quello status di “big” anche al di fuori dei confini nazionali. Per legittimarsi, però, bisogna confrontarsi, e possibilmente battere, le migliori squadre del continente. Tra queste c’è sicuramente il Liverpool di JurgenKlopp, non a caso laureatosi Campione d’Europa vincendo l’ultima Champions League al Wanda Metropolitano di Madrid. Non è stata certamente una finale spettacolare quella contro il Tottenham, ma di sicuro non si può dire che i Reds non abbiano meritato di riportare ad Anfield il trofeo più ambito al Mondo.

Ora, però, per Salah e compagni parte una nuova stagione, con ambizioni se possibile ancor più importanti: manca, infatti, la classica “ciliegina sulla torta”. Già, perché lo “Scudetto” per il Liverpool sta diventando praticamente un’ossessione: fate conto che, da quando si chiama Premiership, i Reds non hanno mai vinto il titolo! Sono vent’anni che il club di Anfield sogna, rincorre e sfiora la vittoria del campionato inglese, ma per ora si è dovuto accontentare di quattro secondi posti, incluso quello dell’ultima stagione, nella quale nel finale è stato beffato dal Manchester City di Guardiola. Oltre il danno, la beffa, visto che i Citizens si sono affermati grazie ad un solo punto di vantaggio. Dunque, l’obiettivo dichiarato di quest’anno per il Liverpool è quello di vincere il campionato più seguito e ricco al Mondo e detronizzare un City che, viceversa, domina in Inghilterra, ma non riesce a fare altrettanto in Europa.

Intanto il primo capitolo di questa saga andrà in onda già il prossimo 4 agosto, quando Guardiola e Klopp si ritroveranno di fronte per il primo impegno ufficiale della stagione: la Supercoppa d’Inghilterra. E per arrivarci al meglio il Liverpool ha iniziato la preparazione piuttosto precocemente. Un impegno, dunque, che per il Napoli si annuncia decisamente probante, perché affronta la migliore squadra d’Europa, lo certifica la Champions League vinta lo scorso giugno, che sulla carta è anche più avanti a livello di condizione fisica. Ad aggiungere pressione, per quanta ce ne possa essere in questa fase della stagione per impegni comunque amichevoli, ci sono anche i risultati altalenanti degli Azzurri nelle prime uscite: prima la sconfitta per 2-1 contro il Benevento, poi il “riscatto” contro la Feralpisalò e la vittoria per 5-0, per chiudere infine con il recente pareggio contro la Cremonese (3-3). Insomma, se serviva una prova di maturità definitiva per capire come stia il nuovo Napoli di Ancelotti, il Liverpool è il candidato perfetto.

Per altro, anche il pre-campionato dei Reds ha dato indicazioni piuttosto contrastanti: la squadra di Klopp, infatti, ha subito alzato il livello delle amichevoli, raccogliendo però due sconfitte (3-2 contro il Borussia Dortmund e 2-1 contro il Siviglia) ed un pareggio (2-2 contro lo Sporting Lisbona). Di fatto, anche i Reds sono in rodaggio (e a caccia di conferme nella gara contro il Napoli). Inutile dire che il Liverpool è considerato favorito ma il Napoli vuole dare un segnale forte a tutti. Una vittoria contro i campioni d'Europa, darebbe davvero tutta un'altra prospettiva a questo pre-campionato e, forse, anche alla prossima stagione.