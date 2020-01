Lo sai che puoi unire i tuoi file pdf?

Unire pdf è un’esigenza molto frequente quando si importano più file. La buona notizia che ti diamo oggi è che se anche tu hai bisogno di unire file pdf, qui troverai diverse indicazioni utili. Contrariamente a quanto si possa pensare, unire pdf in un unico file, non necessita di competenze specifiche. Grazie al supporto di appositi strumenti come soda pdf, programma per unire file pdf disponibile gratuitamente in rete, potrai unire file pdf online gratis.

Devi sapere infatti, che unire pdf in unico file, non comporta il possesso di alcuna particolare tecnologia né di costosi programmi. Scoprirai che è possibile unire pdf in unico file in modo veloce e completamente gratuito. E non preoccuparti: unire file pdf in un unico file non comporta alcuna modifica della struttura originaria dei file che vengono unificati e gli step per farlo, come vedrai, sono molto semplici.

La prima cosa che devi sapere è, come detto, che per unire file pdf non è necessario scaricare alcun programma. Come vedrai potrai farlo direttamente sul web. L’altra cosa che scoprirai è che l’unificazione dei file non si limita ad accorpare più file, ma consente di realizzare numerose modifiche.

Tutto questo indipendentemente dal sistema operativo presente sul tuo dispositivo.

Ma prima di entrare nel dettaglio delle possibilità offerte dall’unificazione dei file ed in particolare da soda pdf, vediamo in concreto come si fa.

Come unire pdf in unico file spiegato passo dopo passo

Il primo step per unire file pdf con soda pdf consiste nel selezionare i file che desideri accorpare.

Sono file che puoi caricare direttamente dalla memoria del tuo Pc o del tuo dispositivo mobile, oppure da uno spazio condiviso come Google drive.

Una volta selezionati, i file potranno essere caricati su soda pdf. A questo punto, come vedrai più avanti, avrai diverse possibilità per intervenire sui tuoi file.

Terminato questi primi semplicissimi passaggi, non ti resta che salvare il file unificato e inviarlo tramite e-mail o scegliere di scaricarlo sul tuo dispositivo fisso o mobile.

Cosa puoi fare se decidi di unificare più file pdf in un unico file

Unire pdf con soda pdf offre numerosi vantaggi. Il primo consiste nell’importazione in lotto ovvero nell’importare file in numero illimitato. Il tutto senza installare alcun programma ma direttamente online. Mettere insieme più file pdf ti consentirà così di razionalizzare l’organizzazione di contenuti, dati e informazioni.

Come hai visto in precedenza, unire file pdf ti darà modo di modificare diversi aspetti. Non solo l’ordine dei file, ma anche quello delle pagine. Inoltre avrai la possibilità di escludere una o più pagine dai file accorpati. Insomma una gamma completa di possibilità per lavorare sui tuoi file pdf in modo davvero completo.

Il secondo vantaggio che è possibile ottenere con soda pdf è che potrai unire i tuoi file senza alcun problema mentre ti trovi in mobilità. Riuscirai a farlo direttamente online, semplicemente aprendo il programma, indipendentemente dal tuo browser.

Se invece preferisci lavorare offline e unire pdf senza dover accedere alla rete, ti basterà scaricare sul desktop l’applicazione soda pdf.

Unire file pdf con soda pdf è sicuro?

Non a tutti piace l’idea di dover caricare i propri file su un spazio di memoria esterna al proprio dispositivo. Nemmeno se serve ad unire più file pdf. Il timore che i propri file non siano al sicuro, è spesso un limite rispetto alle opportunità che è possibile sfruttare in rete.

Con soda pdf però tutto questo non è più un problema. I suoi sistemi di sicurezza infatti, non solo garantiscono l’integrità dei tuoi file durante tutta la procedura di unificazione, ma offrono la certezza che i tuoi file verranno trattati esclusivamente il tempo necessario per permettere a te di unire file pdf.

Con soda pdf puoi unire pdf e non solo

Scegliendo di usare soda pdf, scoprirai che oltre ad unire file pdf, potrai accorpare anche file in altri formati: word ed Excel ad esempio.

Il tutto scegliendo fra ben 300 formati disponibili.

Se ancora non hai provato le potenzialità di soda pdf, ti suggeriamo di iniziare ad utilizzarlo. Scoprirai come aumentare la tua produttività e troverai un modo nuovo e semplice per dare forma alla tua creatività. Unire pdf non solo è possibile, ma è anche estremamente facile e veloce.