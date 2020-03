Le nuove offerte per gas

La bolletta del gas è una delle spese obbligatorie per la gestione di una casa o un’azienda confortevole. Eppure i suoi costi sono in salita, per una serie di vicende politiche che coinvolgono i paesi esportatori, e sempre più famiglie ritengono il prezzo del gas per il riscaldamento e la cucina eccessivo. Per fortuna, con Internet è possibile ricercare informazioni in merito alle tariffe e ai fornitori che offrono i costi più competitivi riguardo le offerte per gas. Una delle aziende che offre le tariffe più vantaggiose, che non dimenticano anche l’aspetto ambientale, è Iren, Leader nazionale nelle forniture di combustibile per i riscaldamenti e l’acqua sanitaria nelle case, negli edifici commerciali e nelle aziende.

Risparmiare sul costo del gas

Nelle abitazioni e nelle aziende che si appoggiano su un sistema di riscaldamento dell’acqua sanitaria alimentato a gas non è possibile intervenire enormemente sui risparmi, se non riducendo di qualche grado la temperatura interna. Il resto del risparmio può essere ottenuto solamente modificando il proprio contratto di fornitura o scegliendo un’azienda più attiva nella proposta di tariffe vantaggiose.

Fortunatamente, online è molto semplice documentarsi in merito, visitando i siti dei provider delle forniture e confrontando le tariffe e i tipi di contratti proposti. Mettendo a confronto diretto le proposte è possibile individuare quelle più vantaggiose in relazione alla quantità di consumi effettivamente necessari per l’alimentazione degli impianti.

Le necessità ambientali e l’attenzione ai consumi

Escludendo il problema dei costi, molte famiglie decidono di modificare i propri impianti o le forniture di gas anche per un -doveroso- interesse ambientalista. Il gas è uno dei combustibili più ecologici che siano attualmente disponibili. Al contrario di gasolio e pellet, gas e biogas costituiscono masse di combustibile dalle ottime prestazioni con consumi ridotti; associati ad impianti performanti e revisionati regolarmente consentono non solo di ridurre gli sprechi di energia ma di impattare in modo meno significativo sull’ambiente, riducendo le emissioni che sono destinate a danneggiarlo irrimediabilmente.

Le aziende che mirano a proporre contratti e offerte di fornitura del gas con un occhio attento all’ambiente non mancano mai di spiegarlo dettagliatamente tramite i propri canali di comunicazione e pubblicità, nel tentativo di incuriosire e attrarre un sempre crescente numero di clienti interessati a questo approccio. Nuovamente, l’uso di Internet in questo senso è provvidenziale, perché permette di cercare e rintracciare tutte le specifiche delle offerte.

La gestione online

L’utilizzo di app e sito internet di Iren permette di accedere a numerosi servizi che sono stati proposti in versione digitale. Dalla sottoscrizione o modifica del contratto pre-esistente alla prenotazione dell’eventuale manutenzione, dalle volture ai pagamenti sicuri, è ormai possibile tenere traccia di tutte le procedure attivate sulla propria linea tramite il computer o lo smartphone, riducendo i tempi di attesa, le comunicazioni pubblicitarie tradizionali e avendo un accesso facilitato a tutti i dati, le informazioni necessarie, i contatti dell’assistenza e della manutenzione, disponibile al bisogno per intervenire su guasti e problematiche.