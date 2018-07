Le migliori 4 idee di ogni stagione per il tuo bouquet da Sposa

Il matrimonio è un momento carico di sensazioni ed energie positive e ogni sposa vorrebbe celebrarlo con la consapevolezza di aver curato ogni dettaglio nei minimi particolari.

Fra gli aspetti organizzativi di un evento come quello nuziale, il bouquet occupa un posto molto speciale. Il bouquet parla della sposa, del suo stile, del suo sentimento e di quello del futuro marito che glielo porge in dono.

Come riuscire a fare una scelta di successo per confezionare un bouquet da sposa che incanti tutti, che emozioni e che rappresenti un vero simbolo di un’unione che si appresta ad iniziare?

Il bouquet da sposa va scelto con attenzione, perché c’è un fiore per ogni occasione e quella del matrimonio è particolarmente importante.

Matrimonio invernale

Se il matrimonio si svolge nei mesi più freddi, il bouquet invernale può aiutare a rendere il look da sposa più ricco e personale. L’inverno porta con sé un’atmosfera magica e a crearla possono contribuire delle splendide rose bianche, abbinate alle peonie, che si adattano a qualsiasi abito da matrimonio. Se si vuole rendere il bouquet più vario, allora si potrebbe optare per un’aggiunta di garofani o di orchidee, eleganti e raffinate, perfette per l’inverno. Se si intende dare un tocco di colore, le bacche e i fiori rossi sono di certo la scelta perfetta per questa stagione.

Matrimonio estivo

Se la cerimonia si svolge durante i mesi più caldi, quindi d’estate, niente di più simbolico che la scelta di margherite delicate abbinate a dei gigli, che rappresentano l’inizio, l’augurio di una lunga vita assieme. Splendido l’accostamento delle rose con le dalie, oppure la lavanda con delle peonie bianche che donano volume ed eleganza. Le rose e le peonie come base possono essere impreziosite con bacche, more, mirtilli o con foglie di ulivo, che richiamano l’idea delle fresche serate estive.

Matrimonio primaverile

Il matrimonio avverrà durante la primavera? Il bouquet da sposa potrebbe allora essere un trionfo di colori, come la natura che si risveglia dal lungo letargo invernale. Se il matrimonio è in stile tradizionale si può scegliere un mazzo di fiori da sposa che ispiri l’idea di leggerezza, ad esempio con la scelta di giacinti e narcisi, magari abbinati a tulipani. Il profumo sarà molto delicato e l’effetto estetico di sicuro successo!

Matrimonio autunnale

Sarà l’autunno a suggellare il sogno d’amore? Niente di più suggestivo che optare per il fiore simbolo della passione, cioè le rose, meglio se gialle, rosse, blu e bianche. Alla rosa si potrebbe accostare la scelta di un’orchidea, i cui colori spaziano dal giallo al bianco al rosa. Un’aggiunta di foglie rosse, contribuirà a rendere il bouquet unico e originale, in linea con i caldi colori dell’autunno.

Qualunque sia la stagione in cui si svolge il matrimonio, si troveranno di sicuro dei fiori dai magnifici colori a rappresentare un giorno tanto importante, che sarà ricordato per tutta la vita. Che sia inverno, primavera, estate o autunno, il bouquet saprà adattarsi allo stile degli sposi con bellezza e autenticità.