La stagione concertistica parte a Ravello con la rassegna “Ravello Spring Concerts”

Ravello- All’Auditorium Oscar Niemeyer Primavera di spettacoli e cultura. 6 appuntamenti, che approfittando delle festività del 25 aprile e del ponte del 1 maggio, offrono una varietà di spettacoli con musica, poesia e storia.

Dal Jazz del talentuoso Ivan Dalia, alle magie del coro nel salotto dell’800, passando per la magica voce di punta di Radio Capital, Giancarlo Cattaneo, che con la regia di Maurizio Rossato ci propongono un viaggio tra musica, immagini e poesia, un nuovo modo dinamico ed accattivante che ci permetterà di riscoprire la poesia, grazie al loro spettacolo Parole Note, in tour in tutta Italia.

Avremo poi O’ Sole Mio, un concerto omaggio ai più grandi compositori napoletani con spiegazioni ed aneddoti in italiano ed inglese, accompagnati dalla magica voce di Clementina Regina, seguirà il concerto con Pianoforte ed Immagini del Maestro Vince Tempera, da Fellini a Tarantino, le colonne sonore italiane di successo nel mondo, con racconti ed aneddoti in italiano ed inglese, per chiudere con un gran classico sempre emozionante: Le Quattro Stagioni di A. Vivaldi e Pulcinella, eseguito dall’ensemble “Amici del 700 Napoletano” da un idea di Marco Traverso, sonetti e versi di Amedeo Colella, nel ruolo di Pulcinella Maurizio Murano.

Gli eventi:

24 Aprile

Ivan Dalia -Concerto jazz-

Il pianista Ivan Dalia che ha stupito tutti durante la trasmissione Italia’s Got Talent.

Con Ivan Dalia il jazz d’autore e le improvvisazioni geniali e talentuose sono pane quotidiano per questo indiscusso talento, conosciuto anche al pubblico non consueto del jazz, dopo la sua straordinaria partecipazione e quasi vittoria nel 2016 del famoso talent condotto da Claudio Bisio, Frank Matano, Nilla Zilli e Luciana Littizzetto.

Ivan Dalia pianista e concertista, nato a Teverola, un piccolo centro vicino a Caserta, è cieco dalla nascita. Ha partecipato a diversi festival di jazz, tra cui Il Marechiaro Jazz Festival di Napoli nel 2006, dove ha suonato, improvvisando, con il mito dell’armonica Toots Thielemans. Ivan arriverà direttamente da Berlino, dove vive dal 2010 e, dove come solista o in quintetto, ha iniziato le sue prime esibizioni live in diversi jazz club e locali di tendenza underground, fino a esibirsi a Londra, Amsterdam, Torino, Milano, Venezia.

25 Aprile

Il Coro nel Salotto dell’ ‘800

Spettacolo in partnership con l’associazione Jubilate Deo, diretta dal Maestro Giuseppe Polese.

Un vero e proprio tuffo nel XIX sec., periodo in cui la grazia sposava il sentimento, un’epoca in cui non c’era altro modo d’ascoltare musica se non eseguendola, un’epoca in cui poeti e musicisti hanno dato vita ad un repertorio, più che cameristico, da “salotto”. Le romanze e le “canzoni” ideate per voci soliste, saranno qui, invece, riproposte in versione polifonica, in una veste nuova, ma fedele allo spirito con le quali sono state concepite. Parliamo dei versi di Di Giacomo e D’Annunzio, delle musiche di Leoncavallo, Tosti, Rossini, Gastaldon, Donizetti, etc.: un patrimonio inestimabile che, come macchina del tempo, ci riporta a vivere l’atmosfera, i colori e i suoni di quegli anni e di quelle vite. Qualora ve ne fosse la possibilità, si riuscirebbe a coinvolgere maggiormente il pubblico grazie all’ausilio di elementi scenici, così come è stato possibile già al Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

28 Aprile

Parole Note “New Love” all’Auditorium Oscar Niemeyer”. Il celebre programma di Radio Capital in scena con un nuovo dialogo tra musica e poesia

All’ Auditorium Oscar Niemeyer, sarà in scena il nuovo spettacolo di Parole Note , “New Love” lo spettacolo che unisce poesia, musica e immagini; una serata, unica nel suo genere, che coinvolgerà ed emozionerà il pubblico.

Il celebre programma di Radio Capital, ideato da Maurizio Rossato, sale sul palco dell’Auditorium per portare in scena un progetto musicale innovativo e affascinante, che unisce musica, poesia, frammenti di prosa, luci e cinema, con l’obiettivo di valorizzare i testi della grande letteratura, attraverso un reading innovativo, diverso dai reading tradizionali e anche da letture “attoriali”.

Le letture di Giancarlo Cattaneo, voce di primo piano per Radio Capital, saranno accompagnate da musica e immagini, al fine di creare un nuovo linguaggio e un nuovo messaggio. Uno spettacolo sempre diverso accompagnato da un dj set decisamente sorprendente e da immagini estremamente evocative ed avvolgenti. Alla musica/parole si aggiunge una cornice “visual”: frammenti di film e fotografie per creare un flusso e una stratificazione di segni.

Parole Note “New Love” è un percorso d’amore dove la poesia contemporanea e quella classica si incontrano. L’Amore nella coppia, ma anche per la vita e per la famiglia, un’esplorazione dei sentimenti attraverso le parole di nuovi poeti che grazie ai social hanno divulgato la loro poesia. Non mancano però i testi dei grandi autori del passato che hanno ispirato le nuove generazioni.

In Parole Note la musica non ha il semplice compito di accompagnare le letture ma ne è parte integrante, permettendo così ad ogni singola traccia di diventare una vera e propria “canzone”.

29 Aprile

Concerto O’ Sole Mio

Concerto con brani da Paisiello a “O Sole mio” (con spiegazione e aneddoti dei brani eseguiti sia in italiano che in inglese), passando tra i più grandi compositori napoletani.

Con l’Orchestra da Camera “Amici del ‘700 Napoletano” (composta da 15 elementi) con 4 solisti Soprano, Mezzo Soprano, Tenore e Basso.

Da Paisiello a …o Sole mio ” vuole essere un viaggio nella produzione musicale strumentale e vocale dal ‘700 al ‘900, passeggiando con disinvoltura dalle arie di Giovanbattista Pergolesi alla canzone di Tosti, da un affascinante Donizetti , Bellini, Verdi, Puccini, Lehar ad un trascinante Brahms, passando per i versi di Salvatore Di Giacomo e le classiche napoletane Lo Ballo dell’Intorcio; Io te voglio bene assaj; Era de Maggio; ‘A vucchella; Reginella; Me voglio fa na casa; ‘O Paese do Sole; ‘O sole mio.

30 Aprile

Da FELLINI a TARANTINO

Le Colonne Sonore Italiane di Successo nel Mondo – Vince Tempera

Concerto Pianoforte ed immagini dei film con il Maestro Vince Tempera.

Vince Tempera è certamente uno dei più noti compositori e direttore d’orchestra del panorama nazionale. Le innumerevoli partecipazioni al Festival di Sanremo, lo hanno indubbiamente reso una colonna portante della musica italiana. Sono innumerevoli le composizioni da lui create per il cinema, per la tv e per i più noti cantautori italiani.

Durante questo concerto il Maestro ci farà ripercorrere, tra musica, aneddoti ed immagini un pezzo di storia del nostro paese, facendoci scoprire retroscena dei più importanti pezzi di storia da lui scritta. Una storia che tocca noi tutti, dalle sigle di Goldrake alle musiche di Fantozzi, passando per i più importanti registi italiani e non.

Di seguito un breve sunto dello spettacolo:

La strada di Nino Rota – Anna di Armando Trovajoli – Mondo Cane di Riz Ortolani – Il Postino di Luis Bacalov – Giù la testa di Ennio Morricone – Metti una sera a cena di Ennio Morricone – C’era una volta il west di Ennio Morricone – Malafemmena di Antonio de Curtis – Anonimo veneziano di Stelvio Cipriani – Romeo e Giulietta di Nino Rota – Profondo rosso dei Goblin – 7 note in nero (Kill Bill) di Vincenzo Tempera – Ufo robot-Goldrake di Vince Tempera – Fantozzi di Vince Tempera – Il Gattopardo di Nino Rota – Il Padrino di Nino Rota.

1 Maggio

Le Quattro Stagioni di A. Vivaldi e Pulcinella, eseguito dall’Ensemble “Amici del 700 Napoletano” da un idea di Marco Traverso, sonetti e versi di Amedeo Colella, nel ruolo di Pulcinella Maurizio Murano, violino solista Irene Fiorito.

L’Ensemble Amici del 700 Napoletano eseguirà il concerto in costumi del 700 per rendere omaggio al grande compositore Veneziano.

