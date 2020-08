La criptovaluta non è una valuta corrotta: il Bitcoin può renderti ricco

La criptovaluta è una valuta corrotta? La differenza di opinione esiste su questo tema. Bitcoin è stata la prima moneta lanciata in criptovaluta senza uno scopo specifico di corruzione. Tuttavia, le persone coinvolte in tangenti e corruzione hanno visto Bitcoin da una prospettiva completamente diversa. Hanno approfittato della funzione di anonimato di Bitcoin per sfruttare la corruzione. Hanno iniziato a utilizzare Bitcoin per eludere il controllo delle forze dell’ordine e di altre agenzie governative. La criptovaluta può essere indiscutibilmente utilizzata per attività illecite. Tuttavia, l’impatto complessivo di bitcoin e altre criptovalute sul riciclaggio di denaro e altri crimini è scarso rispetto alle transazioni in contanti.

La criptovaluta è una valuta corrotta?

Il punto valido in questo contesto è se le attività illecite siano emerse dopo l’avvento della criptovaluta. Certamente no, poiché i criminali sono stati coinvolti in queste attività già nel 2009, quando Bitcoin è stato lanciato come prima moneta crittografica. Anche nei tempi attuali, la maggior parte delle transazioni per gli scambi illeciti viene effettuata in valute legali, oppure i commercianti illegali scambiano un tipo di merce in cambio di un altro. Il termine “riciclaggio di denaro” è principalmente associato al denaro reale che implica l’uso delle valute legali più comuni. L’oro, la valuta rappresentativa, viene utilizzata per le attività di contrabbando.

Le persone sono fraintese sull’uso efficace della criptovaluta. I governi sono preoccupati per la natura anonima delle criptovalute. Abbiamo discusso sopra che esiste una differenza di opinione sull’uso della criptovaluta. È per i seguenti motivi:

Alcune persone non hanno familiarità con la criptovaluta e la sua applicazione pratica;

Una manciata di criminali fa uso della criptovaluta per il commercio illecito come il contrabbando, il traffico di esseri umani, il riciclaggio di denaro e le attività della malavita.

I governi non sono sicuri di mettere in circolazione la criptovaluta poiché non viene effettuata tramite un canale bancario.

Qual è il problema?

Il problema esiste perché la criptovaluta è una valuta digitale virtuale. Nessuno potrà mai vedere e toccare Bitcoin. Non sono entrati nella corrente principale delle economie. Ma il loro utilizzo sta emergendo nel mondo reale. Significa che Bitcoin o altre criptovalute hanno il potenziale per fornire gli stessi vantaggi del denaro fiat, o anche di più. Coloro che hanno realizzato questo potenziale stanno guardando la criptovaluta dal punto di vista positivo.

Come è utile la criptovaluta

Negli ultimi anni, l’uso della valuta virtuale si è diffuso in molti sistemi diversi. Una criptovaluta è una risorsa digitale che incarna oggetti preziosi e intangibili utilizzati elettronicamente in varie reti e applicazioni. Includono reti peer-to-peer, mondi virtuali, social network online e giochi sociali online. Le transazioni Bitcoin rapide e sicure sono al centro di questa valuta digitale leader e sempre più persone si lanciano per usarla ogni giorno. Oltre a Bitcoin (BTC), alcune altre criptovalute come Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) e Tether (USDT) sono in cima alla criptovaluta. Riflette la fiducia delle persone nella criptovaluta.

Comprendiamo l’uso efficace della criptovaluta.

Le criptovalute consentono alle persone di acquistare beni e servizi o di scambiarli a scopo di lucro.

La crittografia utilizzata nelle valute digitali è utile per fornire transazioni online sicure.

Gran parte dell’interesse per le criptovalute è scambiarle a vantaggio, con gli speculatori a volte che spingono i prezzi al rialzo.

Perché fare trading in criptovaluta

Il trading di criptovaluta è l’aspetto più redditizio dei trader di criptovaluta. Una criptovaluta può essere scambiata con valuta fiat per generare ricchezza. Il commercio di bitcoin è stato molto diffuso dal momento in cui ha fatto il suo ingresso nel mondo digitale. Molte persone ancora non capiscono il valore del commercio di criptovalute. Sarebbe utile per loro visitare il bitcoin era per sapere come può aiutare a generare profitti rapidi in tempo reale con l’investimento in criptovaluta. Bitcoin è la prima criptovaluta per investimento, ma non l’unica. Un potenziale investitore può scegliere altre criptovalute per ricavarne il valore. Quando altre operazioni sono a rischio, il commercio di criptovalute esplode.

Approfitta dei vantaggi del boom di Bitcoin

Gli occhi sono puntati per il prossimo boom di Bitcoin. Ecco la possibilità di fare fortuna. La prossima ondata di Bitcoin può renderti un milionario, se non un miliardario. È il momento giusto per investire nel commercio di criptovalute o per passare da altre operazioni al commercio di criptovalute. Il tempo non aspetta mai nessuno. Chi mantiene il suo ritmo nel tempo ci riesce sempre. L’obiettivo principale di questo articolo è visualizzare l’aspetto positivo della criptovaluta per fare soldi.