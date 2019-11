La conversione forzata che viola i diritti umani diventa un problema internazionale

Il 19 novembre, il Centro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR) dall’Italia e Human Rights Without Frontiers (HRWF) dal Belgio hanno ospitato un seminario sui diritti umani con il titolo “Intolleranza e discriminazione contro i nuovi movimenti religiosi: Un problema internazionale”.

Questo seminario, tenutosi a Seoul, Corea del Sud, è stato dedicato alla protezione dei diritti delle minoranze religiose prese di mira dai gruppi di maggioranza, in particolare nel contesto di situazioni anti-umanitarie come la conversione forzata avvenuta in Corea.

La conversione forzata, nota anche come “deprogrammazione”, è una questione sociale che causa violazioni dei diritti umani rapendo e trattenendo i membri di gruppi religiosi etichettati come «sette» dai loro oppositori per costringerli ad abbandonare la loro fede.

Più di 80 partecipanti, tra cui esperti legali, giornalisti e rappresentanti della società civile, hanno esaminato l’attuale situazione della conversione forzata e hanno discusso soluzioni per difendere la libertà di fede e i diritti umani che sono diventati la norma della comunità internazionale.

Massimo Introvigne, amministratore delegato del CESNUR e sociologo italiano, ha sottolineato che la conversione forzata è condotta attraverso il mainstream dicendo: “I deprogrammatori coreani sono pastori specializzati provenienti dalle chiese principali, la maggior parte delle quali presbiteriane”.

“Le proteste che commemorano le vittime della conversione forzata sono state menzionate nel Rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulla libertà religiosa del 2019, comprese le violazioni della libertà religiosa nel 2018. Tuttavia, ci sono stati nuovi casi di deprogrammazione anche dopo la loro morte”, ha criticato.

Per quanto riguarda la strategia multidimensionale per risolvere questo fenomeno, Willy Fautré, Fondatore e Direttore dell’HRWF, ha espresso diversi suggerimenti; indicando la responsabilità della leadership della Chiesa presbiteriana che tollera, sostiene e forse incoraggia tale pratica; sviluppando difesa presso le Nazioni Unite e negli organi che difendono la libertà di religione o di credo; perseguendo coloro che incoraggiano le persone a compiere un atto di rapimento e confinamento.

In una lettera aperta, firmata da 15 ONG internazionali tra cui CAP-LC e HRWF, al presidente sudcoreano Moon Jae In il 24 luglio, si afferma che “La Corea del Sud potrebbe essere l’ultimo paese democratico al mondo dove la deprogrammazione è ancora tollerata” e ha chiesto al presidente di “indagare in modo approfondito sulle accuse di deprogrammazione forzata, porre fine a questa pratica odiosa e ritenere i soggetti pienamente responsabili”.

Nel frattempo, la Corea del Sud è stata eletta per il quinto mandato del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 17 ottobre. La missione della Corea del Sud presso le Nazioni Unite ha dichiarato che intende “partecipare agli sforzi internazionali per rispondere alle crisi dei diritti umani in tutto il mondo”. I partecipanti hanno esortato il governo coreano a rispondere alla questione della conversione forzata che ancora minaccia i diritti umani delle sue persone.