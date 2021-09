La Campania, con Capri e Costiera Amalfitana scelta da fotografi e travel blogger come tra le 15 mete preferite in Italia

Il sito di noleggio auto www.EnjoyTravel.com ha appena pubblicato la lista ufficiale de “I 15 luoghi in Italia più amati da fotografi e travel blogger”: tra questi anche l’isola di Capri e la Costiera Amalfitana.

Chi vive in Italia ha la fortuna di potersi spostare da Nord a Sud e vedere posti incantevoli, visitare siti archeologici, passeggiare tra le bellezze della natura incontaminata. E tutti questi luoghi magici sono spunto per molti fotografi e appassionati di viaggio che hanno scelto di lavorare al cospetto di cotanta bellezza.

Per raggiungere questo risultato finale, EnjoyTravel.com ha utilizzato un database di 80mila contatti e il proprio team di esperti di viaggio, chiedendo a fotografi professionisti e travel blogger di scegliere le loro mete italiane preferite.

Questo l’elenco elaborato da Enjoy Travel.

Umbria e le sue città medievali Centuripe, paesino siciliano Lago Biviere e i monti Nebrodi L’Abruzzo, la sua natura e i suoi centri storici Il litorale sconosciuto dei Trabocchi La maestosità del Gran Sasso Val d’Orcia in Toscana La Spiaggia della Pelosa in Sardegna Baunei e le sue spiagge La Costa Smeralda e le sue acque cristalline L’isola di Capri e la Costiera Amalfitana Le maestose Dolomiti Roma, la città Eterna Milano, città multietnica e ricca di cultura Venezia & Firenze: le città d’arte italiane per eccellenza

Per Rossella Bersani (@theitalyanist) (nella foto), Capri e la Costiera Amalfitana sono un must-see della penisola italiana. “Mete esclusive con le loro bellezze naturali capaci di togliere il fiato. Mi piace pensare che in questi viaggi ci accorgiamo della bellezza della nostra terra; non a caso il mio motto è #beitalyanist ovvero essere degli italianist che significa: vivere, abbracciare, respirare a pieni polmoni la fortuna di essere italiani. Cogliere la forza e la poeticità di vivere in un paese speciale, stupirsi continuamente della sua grandezza a tratti inaspettata”.

