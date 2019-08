Juve – Napoli: la sfida scudetto di inizio campionato

Si può parlare di match scudetto già alla seconda giornata di Serie A? La risposta è sì, senza alcun dubbio, se a sfidarsi sono Juventus e Napoli, ritenute oggi a ragione le due più importanti pretendenti alla vittoria del titolo (con l’Inter di Antonio Conte alla finestra).

Il big match si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, sabato 31 agosto alle 20:45 e come sempre terrà col fiato sospeso fino all’ultimo secondo di gara tifosi e semplici appassionati sportivi. A causa di una polmonite che gli ha già fatto saltare la trasferta a Parma, non è ancora per nulla certa la presenza allo stadio di Maurizio Sarri, allenatore che col Napoli ha dato una svolta significativa alla sua carriera e che ora è chiamato alla Juventus alla difficile missione di superare i grandi risultati ottenuti negli scorsi 4 anni dalla gestione Allegri.

Vediamo come arrivano all’appuntamento le due squadre: la Juve ha disputato una discreta gara a Parma, imponendosi per 0-1 con la rete di Giorgio Chiellini. Cristiano Ronaldo è apparso subito in grande spolvero e una rete gli è stata annullata (con l’ausilio del VAR), per un fuorigioco millimetrico. Un po’ più impacciato è parso Higuain – che ha scavalcato a sorpresa nelle gerarchie Paulo Dybala, grande escluso del match – mentre Douglas Costa ha fatto come sempre il bello e il cattivo tempo nel corso del match.

Il Napoli, dal canto suo, si è imposto non senza polemiche con uno spettacolare 3-4, sul campo della Fiorentina. Non ha dunque funzionato a dovere il reparto difensivo, malgrado la presenza di due monumenti in retroguardia del calibro di Manolas e Koulibaly. In compenso, gli uomini guidati da Ancellotti, hanno mostrato uno spumeggiante atteggiamento offensivo e delle geometrie di gioco meravigliose. Il talento di Mertens, Callejon e Insigneha fatto il resto.

Come sempre succede, Juve-Napoli sarà una partita di calcio emozionante e il cui esito finale dipenderà da molti fattori. Per quel che riguarda le formazioni, Sarri sembra intenzionato a riproporre il 4-3-3 sceso in campo a Parma. In difesa al centro la coppia Bonucci-Chiellini affiancherà De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce (con buona pace di De Ligt, che partirà ancora dalla panchina). A centrocampo ancora fuori i neoacquisti Ramsey e Rabiot che lasceranno spazio al trio Pjanic-Khedira-Matuidi. In attacco inamovibile Cristiano Ronaldo, affiancato da Douglas Costa e Higuain (in vantaggio nei rispettivi ballottaggi con Bernardeschi e Dybala). Tutto questo, evidentemente, salvo clamorosi colpi di scena di mercato, e in primis la questione Icardi.

Ancellotti pare a sua volta intenzionato a schierare nuovamente il 4-2-3-1 che si è imposto a Firenze, con l’eccezione di Ghoulam che sembra destinato a scalzare Mario Rui. Affaticato Milik, il ruolo di terminale d’attacco sarà affidato a Mertens, che alle spalle sarà supportato da Insigne. Ruiz e Callejon. Qualità e forza fisica, infine, davanti la difesa, con il duo Zielinski-Allan.

Come sempre è accaduto nelle passate stagioni, anche questo Juventus-Napoli appare destinata a regalare emozioni forti e un complessivo equilibrio in campo. La Juventus ha il vantaggio del fattore campo, (all’Allianz Stadium ci sarà il tutto esaurito), ma il Napoli è al suo secondo anno con Ancellotti e ha meccanismi di gioco già più rodati dei rivali bianconeri. Tuttavia, le quote sulla partita pendono ancora una volta in favore della Vecchia Signora: i bianconeri sono gli indiziati principali per il successo, con una quota che oscilla tra l’1.80 e l’1.90, mentre il valore per la vittoria dei partenopei schizza addirittura fino a 4.70. Scommettere su questo match ha sempre un suo innegabile fascino e su www.wincomparator.com si possono trovare le migliori quote disponibili sul mercato per il match clou della seconda giornata di Serie A.