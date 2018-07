Jeans dondup le nuove tendenze

Il successo dei jeans Dondup

Il successo del brand Dondup affonda le radici nella sua stessa filosofia: presentandosi come marchio giovane e dinamico si è subito imposto grazie alla sua personalissima interpretazione del denim, conquistando il suo target di riferimento nel giro di poche stagioni. Il merito è della sua visione, fortemente contemporanea, che ha immediatamente incontrato il parere favorevole di quanti sono sempre attenti al look e alla scelta di capi che siano di gran tendenza. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: i jeans da uomo che portano la firma del marchio Dondup vensuti sul store luxury888.it sono stilisticamente all’avanguardia ed eccellenti, come se non bastasse, sotto il profilo della qualità.

I due cavalli di battaglia della collezione

In un settore in continua evoluzione, come appunto quello della moda, stare al passo con i tempi è fondamentale. Per questa ragione Dondup propone tagli e modelli per tutti i gusti, per fare in modo che ogni singolo cliente possa avere nel proprio guardaroba un jeans Dondup che gli calzi a pennello al punto tale da sembrare cucito su di esso. George denim, uno dei cavalli di battaglia della collezione uomo del brand, è indicato per chi preferisce una vestibilità slim: è disponibile in vari lavaggi, dal più chiaro al più scuro, ed anche in una variante caratterizzata da scuciture e strappi come vuole il trend del momento. Questo jeans è realizzato in denim di cotone ed è caratterizato dai dettagli tipici del capo più amato di tutti i tempi: è provvisto, cioè, di chiusura frontale con bottone e di tasche sulla parte anteriore e su quella posteriore. L’elemento di novità e di rottura col passato sono i risvolti, cromaticamente in contrasto con il colore principale del capo. Un dettaglio di gran tendenza che rispecchia, in tutto e per tutto, i gusti dei giovani d’oggi, attenti come non mai allo stile e alla trasgressione. Chi ama i jeans attilatissimi dovrebbe invece prendere in considerazione il modello Color Denim Stretch, pulito ed essenziale ma, soprattutto, molto aderente. Anch’esso, come il precedente, è un cinquetasche con chiusura a bottone e risvolti sul fondo. A differire è tuttavia la vestibilità: se George Denim è slim, Color Denim Stretch è in un tessuto elasticizzato che si adatta alla perfezone ad ogni tipo di silhouette risultando, così, decisamente confortevole e pratico da indossare. Un capo del quale, una volta provato, non potrai e nemmeno vorrai più fare a meno.

Solo materiali di qualità per chi veste Dondup

A prescindere dalla vestibilità e dai colori è necessario sottolineare che ogni singolo capo delle collezioni Dondup è caratterizzato da quello che è un vero valore aggiunto: la qualità. Nel processo di produzione di tutti i suoi capi, non solo quindi dei jeans, vengono impiegate solo le migliori materie prime in circolazione, per garantire alla clientela dei capi che siano robusti e destinati, in quanto tali, a durare piuttosto a lungo nel tempo che l’uso ne intacchi in alcun modo l’aspetto. Questa cura del dettaglio rende tutti i jeans Dondup estremamente confortevoli e apprezzati da chi ama lo stile ma non vuole appunto rinunciare alla comodità. Il compromesso ideale, quindi, per un capo da indossare tutti i giorni e da adattare a qualunque situazione. Perché il jeans, si sa, se sapientemente abbinato può trasformarsi da capo casual a raffinato.