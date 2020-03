In Italia per la Prima Volta? Ecco cosa Visitare

Ricca di città splendide, ottimo cibo, paesaggi incredibili e siti storici, l’Italia è una terra meravigliosa da visitare. La cosa più difficile dell'organizzare un viaggio nel Bel Paese è scegliere dove andare.

Ecco quindi una lista di posti imperdibili in cui trascorrere delle perfette vacanze italiane, stilata per voi da Kissandfly.it.

1. Vacanze Romane

Città vedere almeno una volta nella vita, Roma vi ruberà il cuore. Cosa vedere:

Fori Imperiali

Colosseo

Il Pantheon

Piazza Navona

Castel Sant’Angelo

Fontana di Trevi.

2. Città d’Arte

La Toscana è un luogo d’arte, ogni anno viene scelta da moltissimi turisti.

Firenze:

Cupola di Brunelleschi

Gli Uffizi

Duomo

Piazza della Signoria.

A Pisa invece:

Borgo Stretto

Torre di Pisa

Battistero di San Giovanni

Cattedrale Nostra Signora dell’Assunzione.

3. Moda e Storia

Milano, città della fashion week e dove passato, presente e futuro si incontrano.

Castello Sforzesco

Galleria Vittorio Emanuele e Duomo

La Pinacoteca di Brera

Parco Sempione.

Da Milano sono facili da raggiungere anche i laghi presenti nella regione.

4. Napoli “paese curioso”

Napoli vanta un centro storico tra i più grandi d’Europa. Ecco cosa visitare:

La Napoli sotterranea

Galleria Umberto I

Piazza del Plebiscito.

Da Napoli è facile raggiungere anche: Positano e Sorrento, Pompei e Capri.

5. Le Isole Maggiori

Due dei luoghi migliori per godersi le vacanze estive sono le isole maggiori: La Sicilia e la Sardegna.

Sicilia:

La via Etnea, l’Etna e la Cattedrale di Sant’Agata a Catania

Le Catacombe e il Palazzo dei Normanni a Palermo

Il Teatro Antico a Taormina

Noto, Modica e Ragusa famose per i palazzi barocchi.

Sardegna:

Isole della Maddalena

Quartiere di Castello nella città di Cagliari

Costa Smeralda.

6. Calabria Bella

La Calabria terra di borghi antichi, spiagge meravigliose e parchi regala vacanze indimenticabili. Ecco cosa visitare:

I tre parchi nazionali: Parco nazionale del Pollino, dell’Aspromonte e della Sila

Tropea e Pizzo

San Nicola Arcella

Grotticelle.

7. Taranta Salentina

Il Salento, all’estremità della Puglia, è un luogo suggestivo. Qui troverete spiagge, siti storici e divertimento in particolare nel periodo del festival della Taranta.

Da vedere:

Il centro storico, la Basilica di Santa Croce e Piazza Sant’Oronzo a Lecce

Otranto

Borgo di Specchia

Grotta della Poesia

Da visitare sempre in Puglia: Il Gargano, la Basilica di San Nicola a Bari e i trulli di Alberobello.

8. Romeo & Giulietta

Verona, città che Shakespeare ha usato come cornice per la romantica tragedia dei due giovani amanti. Da vedere:

Il balcone di Giulietta

Basilica di San Zeno Maggiore

Castelvecchio

Arena di Verona.

9. Giro in Gondola

Venezia è l’ideale per passare un romantico weekend, ancora meglio se nel periodo del Carnevale. Da vedere in città:

Basilica di San Marco

Isole: Murano e Burano

Palazzo Ducale.

10. Cinque Terre

I Cinque villaggi sorgono vicini e si affacciano sul mare. Possono essere visitati in barca, in treno o con escursioni lungo i sentieri.

Questi sono:

Vernazza

Corniglia

Manarola

Riomaggiore

Monterosso.

Prepara le Valigie!

L’Italia è da sempre vista come un luogo magico, pieno di bellezze naturali e storia, quelle citate sono solo alcune mete per una vacanza italiana perfetta. Ora basta solo prenotare i biglietti aerei, controlla le offerte su servizi come Kissandfly.it!