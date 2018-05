Internet: una risorsa per stimolare l’economia

Il commercio del Terzo Millennio si fa online: ormai è un dato di fatto. Internet è un mezzo potentissimo per creare, consolidare e ampliare il proprio mercato, indipendentemente dal settore in cui si lavora. Lo hanno capito tutti, ma mentre al Nord chi non ha un sito web e gli annessi social media ‘non esiste’, al Sud il commercio sul web stenta ancora a decollare, nonostante il suo enorme potenziale. Ecco alcune idee per chi aspetta di fare il grande passo e lanciarsi su internet per sviluppare il proprio lavoro

L’ordine online e la consegna a domicilio per approfittare degli impulsi all’acquisto

Il principio dell’e-commerce è la comodità: in qualunque posto ci si trovi, a qualunque ora del giorno e della notte, un cliente ha la possibilità di fare shopping online, ordinando quello che preferisce, per poi farselo consegnare a domicilio in tempi brevi. Tutto questo è possibile, volendo, senza neppure spostarsi dal divano. Si tratta dell’infallibile meccanismo commerciale alla base di un colosso come Amazon: un’azienda a cui ispirarsi per l’efficacia con cui riesce oggi a distribuire i prodotti in maniera capillare in tutto il mondo, globalizzando un mercato che un tempo sarebbe stato molto più ridotto. Su internet è talmente facile fare acquisti che un prodotto tira l’altro, e si finisce per riempire il paniere senza neppure accorgersene.

Lo stesso prodotto in versioni differenti per un’esperienza unica

Da clienti, quando scegliamo un prodotto pensiamo alla sua funzione, ma anche all’estetica. Ci piace l’idea di poter scegliere, e sappiamo benissimo che, nonostante le apparenze, non tutti i prodotti sono uguali. Betway Casinò , piattaforma online per giochi d’azzardo, questo lo ha capito perfettamente: non a caso l’offerta di slot e di giochi da casinò si basa su un lato sull’innovazione tecnologica per offrire un prodotto al passo con i tempi, come le slot in HTML5, e dall’altro sulla varietà. Betway infatti dispone di 13 versioni di blackjack, che offrono sia grafiche a tema sia regole di gioco diverse, e le roulette sia francesi che europee. Soddisfatti dall’ampia scelta di giochi, i clienti si sentono considerati dall’azienda e tendono a tornare a fare acquisti più volentieri.



Le recensioni per accrescere la fiducia nel proprio marchio

Secondo uno studio del 2016 condotto da BrightLocal (una società di consulenza con base a Londra specializzata in search marketing e SEO), l’opinione dei clienti su internet conta moltissimo: una serie di recensioni negative è in grado di stroncare un’attività, mentre un insieme di commenti positivi è capace di valorizzarla e far aumentare in modo esponenziale il numero di clienti. Questo vale tanto per il bed and breakfast sotto casa quanto per gli alberghi di tutti il mondo segnalati sul sito Tripadvisor, e spiega perché sia importante referenziare la propria attività su Google e sui social media, chiedendo poi ai propri clienti di valutarla scrivendo un commento e attribuendole un numero di stelle.

La geolocalizzazione per cogliere le opportunità al volo

Localizzare la propria azienda su internet significa che nel momento in cui un utente farà una ricerca nella zona in cui si trova, vedrà apparire questa attività tra le altre. Che si tratti di una scuola di danza, di un bar, una biblioteca, uno studio dentistico o una galleria d’arte, il risultato sarà lo stesso: la visibilità della propria attività aumenterà, e con essa i clienti potenziali. Chiaramente è un modo per battere la concorrenza sul tempo, o meglio, sullo spazio: se qualcuno cerca una pizzeria in una determinata zona, su Google Maps vedrà apparire quelle che sono state geolocalizzate dai titolari, e non le altre, che esistono nella realtà ma non nell’universo virtuale. Per questo anche i marchi più importanti la cui notorietà è un dato acquisito, come H&M, non esitano a localizzare tutti i loro negozi attraverso il proprio sito web e strumenti come Google Maps.

Prodotti complementari per l’upsell

Sviluppare un’attività online significa anche trovare occasioni per vendere più prodotti, aumentando il paniere medio di ogni cliente. Questo avviene quando sullo stesso sito si possono acquistare, ad esempio, capi d’abbigliamento, scarpe e accessori, ma anche quando un’azienda come Expedia decide di vendere camere d’albergo e biglietti aerei, proporre ai suoi clienti in vacanza il noleggio di un’automobile e promuovere attività ricreative nel luogo di destinazione.

Nel contesto attuale in cui ci troviamo, internet è una risorsa da sfruttare il più possibile per potenziare la propria attività commerciale. I mezzi a disposizione sono tanti, e vanno dalla creazione di un sito web all’animazione di una pagina su Facebook. Provare non costa nulla.