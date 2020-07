Il mercato legale della marijuana è destinato ad esplodere nei prossimi 5 anni

Con nuovi prodotti, mercati non sfruttati e un migliore accesso alla ricerca e al capitale, la marijuana è in costante crescita e molti economisti di caratura mondiale sostengono che avrà un notevole boom nei prossimi cinque anni. Per sapere perché c’è tanto ottimismo per non dire certezze, ecco un articolo che analizza a fondo l’argomento.

Il triennio d’oro della marijuana

Nel complesso, il 2018 è stato un anno rivoluzionario in termini di crescita per il mercato della marijuana, ma ancora più soddisfacente sono i risultati ottenuti dal 2019 al 2020.

Questo triennio d’oro sintetizza l’evoluzione di una sostanza che giorno per giorno diventa sempre più legale e per certi versi anche nel nostro paese da sempre in lotta con l’etica morale (vedi divorzio, aborto, copie di fatto etc.).

Premesso ciò, quello che sembrava un mercato instabile oggi è diventato esattamente l’opposto, incoraggiando la fiducia degli investitori e dei consumatori con cifre senza precedenti. In tal senso le previsioni per il prossimo quinquennio sono ancora più rosee come si evince da quanto descritto nei paragrafi successivi.

Perché il mercato del CBD esploderà?

Il CBD, noto anche come cannabidiolo, è un composto non psicoattivo presente nella cannabis e nella canapa ed è emerso a livello globale nel 2018.

Secondo stime di autorevoli raccoglitori di dati di caratura internazionale, il fenomeno aumenterà in maniera esponenziale entro i prossimi 5 anni e ciò renderà il mercato stimato a circa $ 1,3 miliardi di aumento annuo rispetto al record di $ 390 milioni raggiunto nel 2018.

I motivi di una costante crescita della cannabis

Alla domanda perché c’è stato l’enorme successo della cannabis e che consente di azzardare previsioni inaspettate fino ad un triennio fa, la risposta non è difficile da ottenere; infatti, continue ricerche e conseguenti resoconti mostrano che il CBD può aiutare ad alleviare i dolori e a trattare gravi condizioni mediche come l’epilessia, il morbo di Alzheimer e tanto altro ancora.

Il cannabidiolo tra l’altro non fa sballare. Ciò significa che a differenza dell’uso di marijuana da parte degli adulti, i consumatori possono prenderla senza effetti indesiderati.

Sebbene si classifichi come parte del mercato della cannabis, il CBD può essere trovato nella canapa, che è soggetta a una serie completamente diversa di regolamenti. In altre parole, il cannabidiolo può essere prodotto legalmente e venduto ampiamente senza infrangere la legge attualmente vigente in tantissimi paesi del globo.

Ciò si traduce in una minore stigmatizzazione per i consumatori e in un’opportunità per produttori e rivenditori di vendere legalmente un prodotto a base di cannabis senza timori di essere indicati come spacciatori di sostanze stupefacenti.

Facile da preparare per l’uso

La diffusione di questi prodotti è anche dovuta al semplice modo in cui, la ganja, può essere consumata dalla comodità della propria casa. Infatti, l’uso di queste sostanze è relativamente semplice, in quanto basta usare un apposito grinder in modo da preparare il prodotto e consumarlo all’istante.

L’uso della cannabis nella farmaceutica

Oggi sul mercato esistono pochi prodotti farmaceutici a base di cannabis. Tuttavia, un numero crescente di brevetti è depositato da aziende sparse a macchia di leopardo in ogni angolo del mondo compreso l’Italia, e ciò in previsione di un’esplosione definita prevista nei prossimi 5 anni.

Del resto i presupposti ci sono; infatti, basti pensare che anche nel nostro paese sempre più uomini (e meno donne) hanno riferito in un sondaggio di aver consumato la marijuana.

Tuttavia va fatto notare che buon un 45% ha dichiarato di acquistarla illegalmente e ciò è dovuto ad alcuni fattori che hanno limitato l’accesso e che sono riscontrabili nelle continue contrapposizioni di carattere etico e politico che caratterizzano l’Italia.

Tutto questo è però destinato a cambiare e molti produttori si stanno consolidando e crescendo grazie a maggiori investimenti in previsione del boom che verrà!