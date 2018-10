“Halloween’s Event” su PositanoNews a Sorrento, Amalfi, in piazza a sant’Agata e Meta

Noi di PositanoNews seguiamo sui nostri social network, agli eventi per l’ormai nota celebrazione americana di “Halloween”.

A Positano la festa principale , si abbina con la Via dell’Artigianato della pro loco la festa alla Valle dei Mulini, insomma fra bancarelle, food e musica, sarà festa grande oggi nella perla della Costiera amafitana dalle 16. Anche a Sant’Agata di Massa Lubrense in Penisola Sorrentina si è organizzata una festa . La manifestazione si svolgerà il pomeriggio del 31 ottobre, dalle 16 alle 18, sul corso di Sant’Agata sui due Golfi rigorosamente chiuso al traffico al fine di garantire ai bambini di partecipare all’iniziativa in condizioni di massima sicurezza. Con questa iniziativa, a piccoli passi, si vuole iniziare un percorso di recupero della festa delle nostre tradizioni, dove i bambini anche attraverso momenti di giochi e laboratoriali possano riscoprire antiche consuetudini del proprio paese”. Anche a Meta al Casale, ci informa Roberto Porzio , c’è festa. Lungo il corso a Sorrento tutti sono addobbati ad Halloween e anche ad Amalfi.

