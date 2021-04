Guida migliori robot aspirapolvere: quale scegliere?

Tra le invenzioni più importanti ed innovative legate alla cura e la pulizia della casa troviamo senza dubbio i robot aspirapolvere. Si tratta di elettrodomestici davvero eccezionali, che consentono di ottimizzare i tempi di pulizia e soprattutto gli sforzi.

Robot aspirapolvere e lavapavimento

Come erroneamente potrebbe far pensare il nome, ci sono dei robot aspirapolvere che consentono anche di lavare il pavimento. Alcuni hanno una doppia funzione, altri sono realizzati con questo unico scopo preciso. Dal punto di vista dell’efficienza, si tratta di prodotti davvero eccellenti, che permettono di aspirare la polvere e lavare i pavimenti, per renderli pulitissimi. Fino a qualche anno fa, senza ombra di dubbio non era minimamente pensabile questa doppia funzione. Difatti, potremmo dire che ha totalmente rivoluzionato il modo di fare le pulizie di casa, ottimizzando non soltanto i tempi, ma anche evitando di affaticarsi. Quante volte vi trovate nella situazione di non avere il tempo di passare l’aspirapolvere e poi lavare il pavimento? Con questo elettrodomestico potrete programmare direttamente le funzioni, anche se siete fuori casa. Va da sé che esistono modelli adatti ad ogni tipo di superficie. Si parla di pavimenti in marmo, in parquet, classici e così via. Una volta terminata la fase di aspirazione, il robot aspirapolvere e lavapavimenti attiva direttamente la funzione di lavaggio. Da un punto di vista igienico, sono ottimali.

Prezzi robot aspirapolvere: quali sono?

I prezzi dei robot aspirapolvere variano in maniera anche molto significativa. Tutto dipende dal tipo di prodotto, per ovvie ragioni. Sicuramente quelli con doppia funzione costano generalmente di più rispetto ai modelli tradizionali. In sostanza si parla di prezzi che oscillano dai 160 euro fino ad arrivare anche a 500-600 euro. La scelta dei migliori robot aspirapolvere può essere effettuata anche leggendo le varie informazioni presenti in internet.

Offerte dei migliori robot aspirapolvere

Se fino a qualche anno fa i prezzi erano molto più elevati, al giorno d’oggi, come anticipato, si può pensare di acquistare un robot aspirapolvere a cifre davvero molto convenienti. Tra i vari modelli economici presenti in commercio troviamo, per esempio, Severin RB 7025 Chill, IKOHS netbot S12 e il Bagotte BG600. In tutti i casi si tratta di modelli che non superano i 200 euro.

Le migliori marche dei robot aspirapolvere

È utile, anche, dare un’occhiata a quelli che sono i migliori modelli presenti in commercio e le marche che li producono. Per esempio, uno dei modelli più apprezzati è quello prodotto dalla Ecovacs, il Deebot Ozmo 950. Si tratta di un prodotto di fascia alta, che è dotato di un sistema di navigazione molto performante, il quale è capace di mappare ogni stanza e persino i vari piani dell’abitazione. Si possono impostare dei muri virtuali, per evitare che il dispositivo lavori in determinate stanze e superfici. In questo caso parliamo di doppia funzione, lavaggio e aspirazione. Autonomia di circa 3 ore. Tra le altre marche di eccellente qualità troviamo la Rowenta. Il modello RR6971 Smart Force Essential Aqua, anch’esso con doppia funzione, mette a disposizione la possibilità di programmare diversi cicli di pulizia settimanali, grazie ad un telecomando apposito. Ma anche i modelli targati iRobot sono indubbiamente dei prodotti di altissima qualità, così come quelli Neato e Botvac. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta.

Dove trovare i migliori robot aspirapolvere?

Ormai è davvero facile trovare in rete degli e-commerce dove acquistare i robot aspirapolvere. Senza dubbio, quello più noto, è Amazon: la vastità di prodotti su questo sito è enorme.