Godere del refrigerio nella calura estiva, valutiamo i costi per l’installazione dei condizionatori

L’estate porta con se un clima che può risultare talvolta opprimente.

Per garantirsi momenti di autentico refrigerio, anche durante i periodi più assolati, la soluzione adeguata è quella di dotare gli appartamenti di climatizzatori, deumidificatori o condizionatori.

E’ importante non dimenticare che installare un climatizzatore o un condizionatore consente di fruire di un bonus fiscale laddove si parla di ristrutturazioni, ma è anche garanzia di risparmio

considerando l’acquisto dei moduli stessi.

Guida ai prezzi per l’installazione dei condizionatori

Chi dimostra interesse per questo genere di installazione desidera chiarirsi le idee sui costi che sistemare in casa uno o più moduli può comportare.

E quale miglior soluzione se non quella di poter disporre di una guida ai prezzi per l’installazione dei condizionatori come quella realizzata grazie ai consigli dei professionisti di Instapro.it?

Per posizionare nella maniera corretta uno dei tanti modelli è bene rivolgersi ad un installatore serio e professionale.

Una cattiva installazione può provocare gravi danni al condizionatore stesso e metterne in discussione le prestazioni.

Stessa accortezza anche per la manutenzione abituale, per la quale è bene servirsi di una risorsa preparata.

Il condizionatore, per aumentare la vivibilità degli ambienti

Poter disporre di uno o più condizionatore nella propria casa consente di aumentare la vivibilità degli ambienti.

I condizionatori di norma vengono considerati elementi di comfort all’interno dell’abitazione e vale la pena fare qualche sacrificio per godersi un’estate fresca e rilassante.

Ma vediamo quali sono i possibili costi da sostenere.

Prezzi installazione condizionatore

Fornitura e installazione condizionatore da a

Monosplit € 650 1100

Multisplit € 950 1200

Sistema canalizzato al m² 70 100

Solo installazione da a

Monosplit € 180 350

Multisplit € 350 400

Sistema canalizzato al m² 70 100

I modelli in commercio

In commercio le aziende produttrici collocano tipologie diverse di condizionatore e ciascuno, in base alle caratteristiche, è in grado di risponde ad esigenze specifiche, in termini di installazione, potenza garantita e livello dei consumi.

Si parte da una prima connotazione che considera da un lato i condizionatori fissi e quelli che possono agevolmente essere spostati da un ambiente all’altro.

Altro elemento da considerare è la presenza o meno di un’unità esterna.

Si passa poi alla differenza che caratterizza gli impianti monosplit da quelli multisplit, considerando che il primo poggia sulla presenza di un’unità a pompa, mentre il multisplit consente di collegare sino a nove unità interne ad una esterna.

Un’ulteriore distinzione considerare i condizionatori che usano il gas refrigerante e quelli che rinfrescano l’aria grazie all’utilizzo di acqua refrigerata.

Troviamo poi la soluzione canalizzata, ottimale per case di grandi proporzioni, le pompe di calore che producono raffreddamento e riscaldamento con la stessa struttura, gli inverter e i deumidificatori, modelli di ultima generazione che si possono regolare in maniera adeguata secondo le necessità e le preferenze di chi li utilizza.

Installare un condizionatore fruendo delle detrazioni fiscali

La legge di bilancio 2018 consente di far risparmiare colui che installa un condizionatore o una pompa di calore grazie ai bonus e alle agevolazioni da detrarre nella dichiarazione di redditi.