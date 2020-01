GoDaddy presenta il nuovo logo “the GO”ed espande la sua missione di dare forza agli imprenditori di tutti i giorni

GoDaddy sostiene la democratizzazione della tecnologia a favore di una reale e concreta imprenditorialità inclusiva.

GoDaddy Inc., l’azienda che supporta gli imprenditori di tutti i giorni, ha presentato il suo nuovo logo globale che racchiude in sé l’abilità unica dell’Azienda di connettere, potenziare e sostenere milioni di persone in tutto il mondo che si stanno facendo strada nell’imprenditoria.

Il nuovo logo GoDaddy, battezzato “the GO”, esprime l’impegno e la mission dell’Azienda che celebra gli imprenditori di tutti i giorni, indipendentemente dal loro percorso e dal loro background dimostrando la capacità di GoDaddy di connettere uomo e tecnologia mettendosi al servizio degli imprenditori come nessun’altra realtà sul mercato.

“GoDaddy rappresenta l’imprenditorialità inclusiva e aiuta chiunque voglia cambiare in meglio il proprio modo di lavorare e di vivere dando la possibilità di realizzare ogni iniziativa online”, afferma Gianluca Stamerra, Regional Director per l’Italia. “Indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda o dal background dei singoli imprenditori, GoDaddy è a disposizione per guidarli lungo la strada con consigli, supporto e tutti gli strumenti necessari per avere successo, dai primi passi nell’apertura di un ecommerce online fino alla spedizione del primo ordine, passando per una nuova campagna marketing”.

“Il logo ‘The GO’ vuole lanciare un incoraggiamento alla community imprenditoriale dimostrando che è possibile fare ciò che si ama e avere successo facendo leva sulle proprie risorse”, aggiunge Cameron Scott, Chief Brand Officer di GoDaddy. “Quando gli imprenditori vedranno ‘The GO’, capiranno subito che c’è qualcuno che li supporta, una realtà che fa il tifo per loro e li aiuta giorno per giorno nel trasformare le idee in realtà.”

Fulcro delle attività che GoDaddy mette in campo per raggiungere i suoi obiettivi risiede nell’abilità unica nel combinare prodotti intuitivi e user friendly con una consulenza senza paragoni, che insieme danno la possibilità agli imprenditori di trasformare i loro sogni in realtà. “The GO” è complementare all’impulso che GoDaddy offre nel generare nuove opportunità di business per i propri clienti attraverso la combinazione di tecnologie innovative alla competenza e empatia umana quali:

Un team globale di consulenti fatto di oltre 6.000 GoDaddy Guides che intrattengono quotidianamente quasi 2 milioni di conversazioni con i clienti. Le GoDaddy Guides supportano i propri clienti lungo tutto il percorso di crescita online, dalla scelta del nome fino alla creazione vera e propria di una presenza digitale, dalla progettazione fino alla gestione delle iniziative imprenditoriali e di marketing, fornendo aiuto e supporto lungo la strada del successo.

La realizzazione di nuovi strumenti per aiutare gli imprenditori a fiorire online; tra questi la recente introduzione del servizio "Siti Web + Marketing", che combina una piattaforma per la creazione di siti web facile da utilizzare con gli strumenti di marketing utili alle piccole imprese, e l'aggiornamento dell'intera piattaforma e dell'offerta GoDaddy WordPress Hosting, che renderà più semplice che mai creare siti personalizzati.

ABOUT GODADDY

GoDaddy supporta gli imprenditori di tutti i giorni in tutto il mondo, fornendo tutto l’aiuto e gli strumenti necessari per avere successo online. Con quasi 19 milioni di clienti in tutto il mondo, GoDaddy è il luogo in cui le persone vengono per dare un nome alla loro idea, creare un sito web professionale, attirare clienti e gestire il loro lavoro. La missione di GoDaddy è offrire ai propri clienti strumenti, informazioni e persone per trasformare le loro idee e iniziative personali in successo.