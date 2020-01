Gioco online: le più importanti novità per il 2020 in corso  

Siamo consapevoli del fatto che non è così semplice stare dietro a tutte le uscite e alle novità inerenti al settore del gaming. Le ragioni sono piuttosto semplici: ci sono troppi giochi che escono a cadenza mensile, bimestrale, ecc. Per questo motivo risulta conveniente fare una sorta di mappa per tutto ciò che riguarda il mondo delle console, dei browser games, dei giochi online da PC fisso e per tutte le altre realtà che oggi affollano il settore della videoludica.

Le aspettative del pubblico e i giochi più gettonati del momento

Viviamo in un’epoca in cui l’innovazione tecnologica è diventata preponderante, tanto che oggi il settore del gaming deve fare quadrato e dividere in comparti, argomenti tematici e rilevanza, tutte le maggiori uscite, previste per questo avvio del nuovo anno, un 2020 che già ai nastri di partenza è stato salutato da esperti, geek, smanettoni, come l’anno della definitiva affermazione per il settore del gioco digitale. Non solo gaming, dove emerge in maniera evidente la tendenza del retro-gaming, con il ritorno ai giochi arcade anni ottanta e novanta e una nuova era di riscoperta per quei giochi che i 40enni avevano fatto girare su cartucce, cassette e floppy-disc durante la loro adolescenza. Il successo di film in piena retrogaming mania, tra cui i più famosi esempi sono di certo Pixels e Ready Player One, denotano come il cambio di guardia, in ottica tecnologica abbia favorito un ritorno al tema del gioco anni ottanta, dove i titoli si sprecano, e non sarebbe facile nemmeno fare una distinzione netta di generi, visto che la mescolanza e la varietà ha raggiunto veramente livelli di guardia, con tutti i reboot, remake e sequel del caso. Meglio quindi fare un accorpamento a livello di giochi basati sull’effetto nostalgia, che stanno spopolando e che entro la fine di questo 2020 raggiungeranno il picco massimo di visibilità e di esposizione mediatica.

Il 2020 sarà un anno di svolta per il settore del gaming e del gioco online

Partiamo quindi da quello che interessa le galassie di brand di grande successo come Sony Playstation, senza dimenticare al contempo i prodotti di altre case come ad esempio, Microsoft, CD Project, Nintendo, Ubisoft, EA e così via. Oggi viviamo in un’epoca dove la visibilità può fare la differenza, specialmente per un settore come quello dei giochi, dove attualmente si trovano gli investimenti più sostanziosi, in termini di videoludica, visto che anche le serie tv e i film, non sono più capaci, salvo rare eccezioni, di produrre numeri, in termini di incassi, paragonabili al settore del gioco. Le nuove generazioni a differenza dei geek over 40, vivono il loro tempo e l’importanza del gaming è abbastanza netta e palese, sia in termini di fatturato, sia per il numero di utenti attivi che ogni giorno, su tutte le piattaforme eseguono l’accesso e giocano, dedicando una porzione del loro tempo libero a questo tipo di svago.

Il gioco online: che cosa cambia nei prossimi anni?

Lo stesso discorso che è applicabile a un altro tipo di gioco online, quello legato alla realtà dei casinò virtuali, che fatta eccezione per il mondo delle console, si regge principalmente sullo stesso tipo di dispositivi, che vanno per la maggiore; si pensi ad esempio a come i giochi da casinò online vengano sviluppati e praticati per dare il meglio in termini di performance e di comparto grafico, proprio sui device come gli smartphone e i tablet. Senza grandi differenze se si tratta di un iPad o di un tablet che gira su sistema Android, visto che questi giochi oggi sono stati sviluppati direttamente per essere giocati su dispositivi mobili di ultima generazione, i quali sia a livello di comparto grafico, sia per la giocabilità danno il meglio che il mercato odierno possa offrire. Comprensibile come anche i giochi stiano avendo un cambio di guardia, in termini di popolarità e di successo.

I giochi da casinò online maggiormente richiesti dal pubblico odierno

Come spiegare altrimenti il controsorpasso effettuato in questi anni da come gioco roulette, blackjack o baccarat, che nel giro di poco tempo sono riusciti a superare il numero di utenti attivi coinvolti che per lungo tempo si erano dedicati alle poker room e in particolare ai tornei online, spesso un volano per spiccare il balzo successivo del circuito del gioco professionistico del poker, con qualche caso eclatante durante i tornei come le WSOP, visto che qualche braccialetto è stato assegnato, attraverso una scrematura proveniente dal circuito del gioco online. Stesso principio che oggi crea discussione circa il ruolo che andrebbero a esercitare i cosiddetti e-Sport, i quali a breve potrebbero diventare discipline olimpioniche in pinea regola. Stiamo quindi vivendo un’epoca in cui il concetto di svago e divertimento, sovente diventa materia di studio e di lavoro, dato che i giocatori di e-Sport al pari dei pokeristi di mestiere, non vivono più questa attività come uno svago o un semplice passatempo, da effettuare nel proprio tempo libero, ma come un vero e proprio mestiere.

Considerazioni finali

In un’epoca in cui un programmatore di software per giochi da Playstation, potenzialmente è già una star, un questo determinato tipo di ambiente.In Europa tutto viene ancora considerato come qualcosa di anomalo e di bizzarro, ma bisogna anche ribadire come l’hype mediatico stia dando sempre più rilievo e importanza a un settore che in pratica regge da solo l’industria della videoludica, che oggi si poggia anche molto sul gioco online, sui circuiti dello streaming, su tutti gli MMO, dove per giocare bisogna prima eseguire un accesso su internet, senza dover scaricare nulla, in puro stile plug and play. Accantonato per un attimo il discorso della realtà aumentata, ci stiamo affacciando comunque a una nuova era per il gioco online, dove anche le console tradizionali stanno cambiando pelle, per restare sul pezzo, rispetto alle esigenze del pubblico che le richiede. Il segnale netto è stato già lanciato dal successo della Nintendo Switch, così come dalle ultime notizie che stanno trapelando circa la pubblicazione della nuova Playstation 5, definita da alcuni come una nuova realtà in termini di console e di piattaforma adatta per il gioco del futuro.