Un generatore di codici QR come quello presente sulla nota piattaforma Shopify è proprio quello che ti serviva per gestire al meglio ogni problematica derivante dall’utilizzo di un codice QR, a cominciare dalla sua realizzazione vera e propria. Con Shopify si possono generare infatti in assoluta autonomia e in completa semplicità. Un vantaggio non da poco, ma vediamo passo passo come procedere con la generazione di nuovi codici QR.

Come generare codici QR con Shopify

I codici QR oggi possono anche essere visti come un prodotto ormai superato. Ma non è così. In una buona strategia di marketing possono essere comunque molto utili. Meglio quindi utilizzare il generatore di codici QR per cominciare a trarne ottimi benefici e interessanti vantaggi. I codici QR sono veramente utili per comprendere anche gli interessi dei tuoi clienti, legandoli a funzionalità specifiche. Non risulterà quindi complicato riuscire ad incrementare persino le vendite e anche il traffico sul tuo sito internet o ecommerce. Ti basterà indirizzare i tuoi clienti su link ben determinati partendo proprio da codici QR.

È evidente quindi l’importanza di un generatore di codici QR per attivare funzionalità specifiche. Col generatore di codici QR si possono inserire sia i classici URL dedicati ma anche numeri di telefono, testi normali ma c’è anche la possibilità di inviare SMS. Ma si possono generare con grande semplicità in pochissimi semplici passaggi. Si possono anche integrare coupon e promozioni proprio tramite i codici QR.

Uncodice QRpotrebbe essere una novità per alcuni. Infatti i codici QR rappresentano elementi del tutto simili ai più diffusi codici a barre; sappiamo bene che codici di questo tipo sono utili a contenere informazioni da estrapolare utilizzando appositi scanner.

Gli scanner per i codici QR più diffusi sono proprio i nostri diffusissimismartphone. Grazie ad alcune comuni applicazioni sarà infatti possibile scansionare i codici QR, utilizzando la fotocamera dello smartphone.

Anche lo strumento che permette di generare codici QR con Shopify si può utilizzare in maniera immediata. Bisognerà semplicemente seguire tre singoli passaggi che ti permetteranno di riempire esattamente tre righe di un form semplice da utilizzare per chiunque. Il primo passaggio da mettere in pratica è quello di inserire un indirizzo email valido, a questo punto potrai scegliere la tipologia dei dati che vorrai comunicare quando il tuo codice QR sarà scansionato. Come anticipato, il generatore di codici QR Shopify può contenere l’URL di un sito, un numero di telefono o anche la possibilità di leggere testi o inviare SMS. Quindi se sceglierai di inserire un URL potrai farlo inserendolo nello spazio indicato e così via per tutte le altre possibilità. Bisogna anche dire che il generatore di codici QR di Shopify permette di mettere in pratica i tuoi nuovi codici QR in maniera del tutto gratuita. Non bisogna nemmeno registrarsi sulla piattaforma per utilizzare questo pratico tool. Decisamente valido quindi per chiunque abbia la necessità di creare codici QR perfetti per ogni esigenza. Cosa aspetti per cominciare?