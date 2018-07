Il Forex Trading è Redditizio?

Alla domanda se il forex trading sia redditizio, la risposta breve è: sì. Tuttavia, è una questione di cui si è discusso più e più volte. C’è chi dice che il trading non sia redditizio, ma sono di solito quelli che non hanno sperimentato un trading di successo; se si considera però il fatto che il mercato si aggira intorno ai 5 mila miliardi di dollari al giorno, è ovvio che alcune persone ne debbano trarre profitto. Diamo un’occhiata ai motivi per cui alcune persone traggono profitto dal forex trading, mentre altre no.

ll Trading sul Forex può essere costantemente redditizio?

Il trading sul Forex è una forma di investimento e, come ogni altra forma di investimento, mentre può essere redditizia, ha anche rischi significativi. È imparando a ridurre rischi che puoi diventare redditizio nel forex trading. Il primo e più importante fattore da tenere in considerazione è che il forex trading è un lavoro duro. Non ci sono soldi facili o veloci da fare, ma con il tempo e gli sforzi, puoi avere successo.

Come diventare un trader di successo

Se passi del tempo ad imparare come funziona il mercato e a creare un piano per il trading, puoi diventare un trader Forex di successo. Diamo un’occhiata ad alcuni elementi essenziali per diventare un trader redditizio.

Capire come funziona il mercato

Come con qualsiasi nuova impresa, per avere successo nel forex trading è necessario avere una comprensione del mercato, come funziona e cosa lo influenza. Il trading sul Forex è come un lavoro e come ogni nuovo lavoro, è necessario dedicare tempo all’apprendimento e alla formazione. Impara a capire quali problemi attuali hanno un impatto sul mercato forex e tieniti aggiornato sugli ultimi rilasci di notizie.

Crea una strategia di trading

Una strategia di trading è vitale per il tuo successo come forex trader e non otterrai profitti senza. Prima di iniziare a sviluppare una strategia, devi osservare a lungo la tua personalità e che tipo di trader sarai. Scopri il meccanismo in modo da poter creare un piano che funzioni per te. Una strategia che funziona bene per gli altri potrebbe non funzionare bene per te, quindi devi dedicare del tempo per trovare la soluzione giusta per le tue esigenze. Una volta che hai una strategia, è importante rivederla regolarmente e modificarla quando necessario. Detto questo, con una strategia di qualità, devi assicurarti di seguirla anche se le tue emozioni ti dicono il contrario: una strategia ti aiuta a mantenere le tue emozioni fuori dal trading, così puoi sempre operare con la testa sulle spalle.

Imposta uno Stop-Loss

Devi sempre adottare uno stop-loss. Questo è un limite di trading per cui raggiunto quel punto, il tuo trade verrà chiuso automaticamente. Ciò limiterà l’importo che è possibile perdere su una determinata operazione, assicurando di proteggere il capitale in modo tale da poter continuare a negoziare un altro giorno. Mentre è importante attenerti alla tua strategia, devi anche riconoscere un’operazione in perdita e fermarti prima di perdere troppo. In questo modo, proteggi il tuo capitale in modo da poter negoziare nuovamente un altro giorno.