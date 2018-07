FESTE A TEMA : LE MIGLIORI IDEE PER L’ESTATE

L’estate è uno dei periodi migliori per dar sfogo alla creatività e alla fantasia. È il periodo più propizio alla festa e al divertimento tra amici. È il momento di tirar fuori le idee e lanciarsi nell’organizzazione di una festa a tema estivissima, per trascorrere una (o più d’una) serata diversa in compagnia tra vacanze, amici e bibite fresche!

A luglio ed agosto, le città iniziano a svuotarsi ed i villeggianti corrono verso il mare ed altri piccoli borghi di villeggiatura alla ricerca di relax, divertimento e tutto ciò di cui si ha bisogno durante le tanto attese vacanze. Ma cosa sarebbe una vacanza senza momenti di puro divertimento? Le serate a tema, se ben organizzate e curate nei dettagli, sono una garanzia! La ricetta della festa a tema perfetta passa, ovviamente, per una decorazione curata e un buffet adeguato, ma c’è chi va oltre stabilendo un dress code. Ed ecco che la serata a tema si trasforma in una vera e propria festa in maschera: perché aspettare Carnevale per indossare un travestimento buffo o qualche accessorio che rientri 100 % nel tema selezionato? In estate tutto è concesso, ed osare rientra appieno nello spirito festaiolo della bella stagione.

Tendenza intramontabile delle notti estive, le feste hawaiane sono le più gettonate in tempo di vacanze: chi di giorno sogna spiagge paradisiache, di sera si diletta nell’organizzazione di party tropicali che fanno sistematicamente il pienone. La checklist dell’organizzatore è semplice: decorazioni festose e colorate, gli accessori giusti (collane di fiori, noci di cocco, gonnellini hawaiani, foglie di palma…) ed il gioco è fatto. In alternativa, un bel costume da bagno a fantasia floreale o tropicale tanto in voga quest’anno fa sempre il suo effetto.

Le ultime tendenze in fatto di moda si ispirano alla leggendaria Frida Khalo. Il ritorno dei colori accesi e delle tinte vivaci rende la festa a tema messicano un evento irrinunciabile. La ‘’fiesta mexicana’’ non delude mai ed è facile da organizzare: dress-code dai toni vivaci come il giallo, il verde, l’arancione ed il fucsia, maracas, qualche poncho per i più baffuti e un sombrero per ripararsi dal sole e dall’atmosfera caliente.

Voglia di vintage? Le feste a tema anni 50 spopolano tra i nostalgici del rockabilly e i fan di Grease, riproponendo lo stile di vita americano di quegli anni. Con la decorazione e la musica giusta, un menù ispirato ai diner statunitensi, dei costumi anni ’50 e un’acconciatura da pin up, anche i più timidi si lasciano trasportare dall’atmosfera della festa.

Cambiamo epoca e passiamo agli anni ’70, per una festa hippie ed in stile figli dei fiori (viva i tessuti leggeri, i colori accesi, le stampe floreali e psichedeliche, le collanine e le coroncine di fiori in modalità Woodstock). Non basta? Allora saltiamo negli anni ’80 per ritrovare i colori fluo ed i primi videogiochi.

Negli ultimi anni, sta spopolando la festa ‘’total white’’: è il tema per feste estive più chic di sempre, è elegante, romantico al punto giusto e semplicissimo da realizzare. L’unica regola è l’abbigliamento, che dev’essere bianco al 100%. Un must dell’estate alla portata du qualsiasi guardaroba.

E se la location perfetta per una festa estiva è indubbiamente un giardino o una terrazza vista mare, non possiamo negare che, almeno una volta all’anno, sarebbe l’ideale organizzare una bella festa in spiaggia. Che sia di giorno o di sera, il rumore delle onde e dell’acqua sul bagnasciuga è da sempre la musica più gradevole che si possa ascoltare.

In ogni caso, che si tratti di una festa in spiaggia, in giardino o in piscina, c’è un elemento irrinunciabile da non trascurare: gli accessori gonfiabili. In base al tema scelto per la festai negozi fisici e online propongono una gamma infinita di accessori gonfiabili, utili sia per realizzare una magnifica decorazione per la festa, che per animare la festa e creare l’atmosfera giusta. Comodi, dai prezzi imbattibili e dalle forme strampalate ed esilaranti, i gonfiabili sono la ciliegina sulla torta di qualsiasi festa a tema estiva.

Tra le diverse maniere per trascorrere l’estate in allegria, le feste a tema sono senz’altro tra le migliori opzioni a buon mercato che coniugano semplicità dell’organizzazione, creatività e novità ad ogni serata e, soprattutto, divertimento assicurato!