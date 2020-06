Erboristeria: aumentano le vendite online di prodotti naturali

Sono sempre di più le persone che decidono di affidarsi a rimedi erboristici per curare numerosi disturbioppure ristabilire il benessere dell’organismo. Infatti, negli ultimi anni si è registrato un importante incremento delle vendite, soprattutto sul web,diprodotti realizzati con ingredienti completamente naturali, senza conservanti o sostanze nocive per l’organismo.

Scegliere di rivolgersi a un’erboristeria online, come per esempio Fitosofia, per acquistare questa tipologia di prodotti, comporta notevoli vantaggi. Tra questi, spicca quello di avere a disposizione per la scelta numerose proposte di cui è possibile consultare tutte le caratteristiche grazie ad apposite schede tecniche oppure richiedere ulteriori informazioni a un team di professionisti sempre a disposizione per fornire consigli utili.

Inoltre, quasi tutte le piante utilizzate provengono dalla raccolta di piante spontanee e selvatiche rigorosamente italianee controllate. Ciò determina la qualità assoluta dei rimedi erboristici realizzati, che possono vantare anche l’assenza di eccipienti e coloranti.

I rimedi erboristici più ricercati online: gli integratori alimentari naturali

In cima alla lista dei preparati più richiesti in rete vi sono senz’altro quelli dedicati alla cura del corpo, tra cui spiccano su Fitosofia gli integratori analcolici concentrati, realizzati grazie all’applicazione di ultrasuoni ad alta frequenza, quindi completamente afreddo e in modo naturale.

Per quanto concerne l’aspetto depurativo, ad esempio, eliminare eccessi di liquidi e gonfiori con prodotti a base di carciofo, tarassaco e ananas come avviene nel Detox Migliora, non solo conferisce una sensazione di benessere, ma migliora la forma fisica. Le pratiche bustine monodose consentono di avere sempre la quantità giusta da assumere con un po’ d’acqua.

Tra i numerosi integratori analcolici proposti da Fitosofia non possono mancare formulazioni che aiutino la naturale digestione: la loro tollerabilità è determinata sia dal metodo di estrazione a freddo che dall’assenza di ingredienti quali zuccheri, glutine, eccipienti e coloranti. Sono molto utilizzati la genziana, dalle note proprietà digestive, la camomilla e la bromelinadi ananas: si tratta di un enzima che contrasta l’infiammazione e il gonfiore addominale, in sinergia con altri elementi come l’enzima della papaya denominato, appunto, papaina.

Per quanto riguarda altri tipi di integratori naturali, prodotti particolarmente richiesti sono quelli che mirano a contrastare gli effetti dell’invecchiamento. Per chiunque desideri bloccare l’azione dei tanto temuti radicali liberi, vi sono soluzioni come AgingQ ed AgingOX, antiossidanti specifici basati su ingredienti ampiamente bibliografati o addirittura brevettati. Tali ingredienti riducono lo stress ossidativo delle cellule e, nello stesso tempo, proteggono tutte le loro funzionalità fisiologiche.

Non solo integratori alimentari: oli essenziali e cosmetici

Un altro prodotto molto ricercato nelle erboristerie online sono gli oli essenziali: versatili, da impiegare direttamente su pelle e capelli o da usare in aromaterapia. L’alloro, ad esempio, ha una funzione calmante e aiuta nella concentrazione.Tuttavia, stimola anche la microcircolazione sanguigna, impedendo la caduta dei capelli e può aiutare a combattere le influenze stagionali.

L’arancio amaro, invece, è un ottimo antinfiammatorio e anticoagulante, mentre bastano poche gocce di olio essenziale al basilico per tonificare la pelle, rinforzare il sistema immunitario e migliorare il tono dell’umore.

Infine, non mancano nelle migliori erboristerie online come Fitosofia nemmeno i prodotti di cosmesi, totalmente ipoallergenici e adatti a qualsiasi tipo di pelle. I più cliccati sono quelli a base di acido ialuronico, elemento principe del sistema connettivo, che promuove il rinnovamento cellulare e la produzione di collagene ed elastina.

Vi sono anche sieri a effetto schiarente, che proteggono e intervengono soprattutto sulla pelle del viso afflitta dalle rughe, dalla secchezza e dall’eccesso di raggi UV e che attenuano l’iperpigmentazione cutanea, ridonando un incarnato luminoso. Ovviamente, si possono scegliere anche maschere idratanti, sia per il giorno che per la notte e persino a effetto scrub, per esfoliare le cellule morte in superficie.

Rivolgendosi alle erboristerie online come Fitosofia, quindi, in pochi passaggi e con metodi di pagamento estremamente sicuri, si ha l’opportunità di ricevere, entro poco tempo, prodotti di alta qualità direttamente al proprio domicilio.