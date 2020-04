Dropshipping: una buona alternativa per iniziare l’e-commerce

Avviare un’impresa è uno dei punti più difficili quando si entra nel mondo dell’imprenditoria. A parte la necessità di grandi fondi e il tempo necessario per avviare l’attività, trovare la posizione ideale è anche un grande dilemma. Questo è il motivo per cui la maggior parte degli investitori oggi va online.

Più visibilità con un target più ampio, l’e-commerce sembra essere più vantaggioso rispetto alle vendite tradizionali. Tuttavia, richiede un enorme budget iniziale: l’e-merchant dovrà quindi fare un grande salto, ma senza avere la garanzia che tutto andrà come previsto. Tuttavia, esiste un’alternativa meno rischiosa: il dropshipping.

Dropshipping: che cos’è?

Il dropshipping può essere classificato come vendita e servizi online. La differenza è che non richiede molti investimenti iniziali. Il sistema funziona così: l’e-merchant presenta i prodotti di un fornitore nel suo negozio online. Solo quando un cliente effettua un ordine sul sito deve pagare il fornitore. Il fornitore è anche responsabile della consegna.

Ora capite perché il dropshipping è una buona opzione per avviare un’attività. Non dovendo investire nella fornitura di beni, non avrete scorte o consegne da gestire.

Ma per avere successo in questo business, devono essere presi in considerazione molti parametri e criteri.

Ci sono molte piattaforme per creare un sito di e-commerce dropshipping. È possibile creare un sito e-commerce utilizzando Prestashop, Magento, Wizishop, Dropizi e molti altri, ma per il dropshipping Shopify è leader di mercato.

Si tratta di una soluzione di e-commerce canadese ampiamente utilizzata in tutto il mondo. Shopify è consigliato soprattutto per chi vuole iniziare a creare un sito di e-commerce, che ha una media bassa e come prima esperienza sul campo.

Vantaggi di Shopify

Abbonamento mensile a prezzi convenienti

Soluzione SAAS (non è necessario installare nulla sul computer, è gestito direttamente dal browser)

Possibilità di accogliere utenti Internet da ogni luogo, traduzione in diverse lingue

Un’assistenza molto presente

Video gratuito per aiutarvi ad iniziare

Non c’è bisogno di conoscenze specifiche

Facile da usare

Un riferimento nel campo (valore sicuro)

Svantaggi dello Shopify

Prende una percentuale del vostro fatturato

Lingua straniera (inglese), avrete bisogno di alcune conoscenze per gestire al meglio il vostro sito o in caso di problemi per contattare il supporto.

Obbligo di aprire un conto Oberlo per effettuare la spedizione in drop shipping

Come creare il tuo negozio in qualche passi

Scegliere un nome di dominio

Adattare il nome di dominio al prodotto non è una buona idea, provate qualcosa non specifica del prodotto, se volete cambiare articolo potete farlo senza che suoni strano).

Sono disponibili diverse possibilità: migrare un dominio già esistente, scegliere un hosting esterno o la soluzione migliore acquistare un nome di dominio direttamente su Shopify, questa soluzione offre molti vantaggi)

Scegliete l’aspetto visivo che volete dare al vostro negozio online:

Avrete la possibilità di installare temi gratuiti o a pagamento (scegliete un tema gratuito per iniziare), scegliete il vostro tema in base a: il tipo di prodotto, il numero di articoli, lo stile dei vostri articoli (di lusso, economici ecc…). Prestare attenzione anche alla lingua del tema che avete, che sono in inglese e altri linguaggi , è importante che il vostro sito è reattivo (adattabile su mobile come su tablet) per aiutarvi nella vostra scelta è anche possibile leggere gli avvisi lasciati per ogni tema. Una volta fatta la scelta, installatela e pubblicatela.

Configura il tuo sito

Puoi farlo:

Personalizza la lingua che vuoi,

crea le vostre pagine,

creare tipi di salario,

fare riferimento alle vostre pagine utilizzando parole chiave,

integrare elementi essenziali (una pagina Chi siamo ?, una pagina di contatti, una pagina di domande frequenti (FAQ). Questa pagina è molto importante per rassicurare il cliente e rispondere a tutte le domande che possono sorgere)

creare categorie di prodotti

Personalizza il tuo tema

Avrete la possibilità di personalizzare il vostro tema come desiderate: il colore, il font, la distribuzione dei titoli (potete aggiungere titoli trascinandoli o cancellandoli), aggiungere i vostri social network (punto molto importante), scegliere il formato del prezzo ecc…

Scegliete le vostre modalità di consegna e di pagamento

Per la consegna (ovviamente non effettuerete la consegna nell’ambito della spedizione a goccia) dovete informare i vostri clienti se hanno diritto ad una consegna: gratuita, gratuita da un certo importo o a pagamento.

Per i mezzi di pagamento si avrà la scelta di utilizzare : Paypal (è meglio usare PayPal express, che è il più semplice ) gli acquirenti possono pagare con la loro carta di credito tramite paypal o usare il loro conto paypal, si raccomanda anche di aggiungere “Stripe” che è un metodo di pagamento online molto popolare al momento, naturalmente il pagamento con carta di credito e anche le cosiddette soluzioni di pagamento alternative (Bitcoin per esempio).

Dichiara la tua attività

Definire i propri obiettivi prima di scegliere il proprio status giuridico, generalmente il più utilizzato e vantaggioso è quello di dichiarare la propria attività di autoimprenditore (ci sono vantaggi oltre che svantaggi, più vantaggi comunque), questo status è dedicato alle persone che utilizzano il proprio sito di e-commerce in parallelo alla propria attività. Per chi vuole iniziare solo nell’e-commerce non potrà accedere a questo stato, dovrà scegliere uno stato più adatto al suo caso.

Per concludere sul business dell DropShipping

Prima di tutto, se avete letto fino a questo punto è perché siete motivati !! Si ?

Sappiate che l’addestramento al dropshipping non è fine a se stesso!

Dovrete imparare molto in tutti i campi.

Siate curiosi, leggete e informatevi, soprattutto tra gli americani.

Gli americani sono molto più avanzati di noi in questo campo, sono la fonte di tutte le informazioni.

Ma sarai uno di quelli che interverranno? Eliminerete quelle barriere mentali che impediscono al 90% delle persone di agire?

Se avete deciso di mettervi in affari e diventare indipendenti, vorrei prima di tutto congratularmi con voi perché ci vuole coraggio e determinazione per farlo.

Vorrei farvi notare che non dovete credere che farete soldi senza fare nulla!

D’altra parte vi assicuro che se decidete di intraprendere l’avventura investirete in voi stessi e imparerete tonnellate di cose emozionanti!

L’imprenditorialità (perché sì, si tratta di avviare un’attività) è davvero il campo più gratificante che si possa trovare.

Non scambierete più il vostro tempo con il denaro come fanno la maggior parte dei dipendenti.

Al contrario, scambierete il vostro tempo con la vostra libertà!

Essendo un dipendente, si realizza il sogno della persona che ha iniziato la vostra attività e in cambio vi “paga” in cambio del vostro tempo. Tenete presente che l’attività retribuita è il modo peggiore per guadagnare denaro…

Quindi vi invito a porvi queste domande:

Quanto valgono i tuoi sogni?

Non vuoi che le tue si realizzino piuttosto che quelle degli altri?