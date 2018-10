DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE E TESTI FINANZIARI: COME SCEGLIERE L’AGENZIA DI TRADUZIONI

Gestire la traduzione di polizze, testi legali e contratti assicurativi è una sfida impegnativa che richiede competenze mirate e un’esperienza pluriennale. La traduzione finanziaria è un ambito molto specifico, anche per la necessità di cogliere le opportunità del mercato.

Il ramo assicurativo, in particolare, è un settore in costante evoluzione: l’impatto delle normative e i cambiamenti economici e sociali in atto impongono di ripensare i modelli di business e i prodotti, nel segno di un’offerta sempre più personalizzata. La trasformazione digitale e il welfare aziendale sono solo alcuni tra i temi più dibattuti: ne consegue, per gli operatori del settore, la necessità di mantenersi costantemente aggiornati, per restare sintonizzati con le richieste del mercato, sempre più articolate e complesse da interpretare.

Un’esigenza, questa, che accomuna anche le agenzie di traduzione specializzate in ambito finanziario: anche in questo caso, infatti, è necessario restare al passo col cambiamento, per garantire una consulenza davvero qualificata.

L’agenzia di traduzioni Global Voices offre da anni un supporto professionale alle aziende attive nel settore finanziario, vantando clienti di alto profilo con servizi innovativi e prodotti leader di mercato. Grazie all’esperienza pluriennale maturata dall’agenzia, la sua attività di consulenza si caratterizza per l’alta qualità e tariffe vantaggiose.

In quali casi una società di assicurazioni può avere bisogno di un’agenzia di traduzione? La casistica è molto ampia e spazia dalla fornitura di contratti, condizioni di polizza e regolamenti, alla traduzione di mandati agenziali, business plan e report. Grazie a un team di linguisti madrelingua altamente specializzato, l’agenzia Global Voices può garantire un mix di competenze in grado di gestire la traduzione facendo attenzione sia agli aspetti finanziari sia a quelli giuridici in senso stretto, ad esempio nel caso dei contratti.

Tra i servizi offerti rientra anche la traduzione di relazioni di gestione, testi legali, memorie difensive e accordi giuridici, nonché la fornitura di materiali informativi e comunicati stampa, con un servizio di traduzione e interpretariato disponibile in oltre 140 combinazioni linguistiche.