Creare un logo con Shopify

Shopify, lo sappiamo, permette di aprire un nuovo negozio online con una semplicità degna di nota e una velocità veramente quasi fuori dalla norma. Per questo la piattaforma viene usata ogni giorno da un numero crescente di nuovi utenti, spinti ad utilizzare Shopify anche in accordo con quella possibilità di utilizzare strumenti gratuiti per personalizzare l’ecommerce ma anche per migliorare il vostro nuovo progetto dal punto di vista grafico. In tal senso si riduce notevolmente il problema di dover ricorrere a figure specifiche per la cura di deternimati aspetti, cosa che rende Shopify una piattaforma assolutamente interessante sotto tutti i punti di vista. In questo nuovo articolo vediamo come utilizzare Shopify per realizzare gratuitamente un nuovo logo.

Shopify, utilizzare lo strumento crea logo

Trovare il giusto modo di fare branding, con un logo che possa essere immediato da ricordare e perfetto per ciò che andrete a vendere nel vostro nuovo ecommerce, facile spesso non è. Quindi risulta fondamentale diversificarsi da altri ecommerce (magari vostri nuovi concorrenti) in modo da rendere realmente produttivi gli sforzi fatti. In tal senso viene in aiuto proprio l’efficace generatore di logo che Shopify mette a disposizione tra i differenti strumenti gratuiti. A questo punto curare la vostra idea di brand sarà decisamente più semplice e il tutto senza spendere un solo euro in consulenze o figure specifiche.

Utilizzare lo strumento per la creazione di un nuovo logo proposto da Shopify è veramente qualcosa di molto semplice, a partire dall’impostazione particolarmente semplice ed intuitiva. Ciò rende assolutamente non necessario possedere competenze grafiche ben precise visto che la realizzazione del vostr nuovo logo sarà guidata dalla vostra creatività e dagli elementi a disposizione sul tool.

Strumento crea logo, come funziona

L’intera impostazione dello strumento risulta essere particolarmente semplice ed efficace. Appena ci si trova davanti al generatore di logo avrete di fronte un grande spazio per il disegno mentre sulla sinistra una ben fornita barra di strumenti utili alla realizzazione del logo stesso. Sono infatti disponibili differenti icone tra le quali scegliere quella più adatta al vostro business e un numero di font molto interessante tra i quali scegliere. Le icone possono essere inoltre personalizzate nei colori. Di conseguenza pur non possedendo alcuna competenza nel campo grafico potrete realizzare un logo perfetto per dare avvio alla vostra attività di marketing sia online che offline.

Lo sappiamo bene che un logo ben fatto rappresenta il primo passo nella promozione di un nuovo ecommerce, un passo assolutamente fondamentale da non sottovalutare. Per questo motivo la via più semplice sarebbe quella di affidarsi ad un buon grafico, ma si sa i prezzi non sempre sono alla portata di tutti. Proprio per questo motivo l’idea di virare verso la creazione di un logo gratuito potrebbe realmente essere allettante. Proprio in questo caso ci si affiderà al generatore di logo gratuito di Shopify! Potrete dare così ampio sfogo alla vostra fantasia con la consapevolezza di essere di fronte ad uno strumento che non conosce limiti che è in grado di fornirvi risultati probabilmente al di sopra delle vostre aspettative.

Inizierete scrivendo in alto il nome del vostro nuovo ecommerce, dopodiché continuerete con la personalizzazione dei colori e la scelta del font più adatto oltre che con la scelta delle dimensioni e dell’orientamento desiderato. Sulla vostra tavolozza il risultato verrà mostrato costantemente anche con le ultime modifiche che apporterete di volta in volta. Tutte le cornici e le icone sono chiaramente personalizzabili mentre in basso troverete uno strumento che vi aiuterà a cambiare la posizione dell’icona rispetto al testo affinché tutto risulti allineato.

Col generatore di logo di Shopify saranno garantiti risultati assolutamente professionali con una semplicità di realizzazione praticamente disarmante senza alcun background di conoscenze grafiche alle spalle.

L’importanza di un logo professionale

L’importanza di un logo fatto bene rappresenta sicuramente il passo numero uno per avviare un nuovo ecommerce e quindi un nuovo business. Proprio dalla presenza di un logo professionale si delinea il profilo professionale di un ottimo venditore che fa le cose sul serio. È fondamentale quindi partire proprio dal logo. Vi basterà pensare ai maggiori brand a livello mondiale e ai loro loghi che li caratterizzano indissolubilmente. È chiaro quindi che l’importanza del logo non è pari a quella di un qualunque altro elemento secondario nell’affermazione di un nuovo business, l’idea fondamentale della vostra attività di marketing parte proprio da un logo perfetto dal punto di vista dei colori e dell’impostazione generale.

Il logo rappresenta il primo stadio del vostro nuovo business, un tramutarsi in grafica dei principali valori aziendali, unico interlocutore per la promozione di un marchio sia online che offline. Qualche dato importante e qualche idea su come ragionare sul vostro nuovo logo ce lo fornisce un’indagine di DesignBuddy la quale dice che il 95% dei loghi più noti utilizza uno o due colori, il 41% di questi utilizza un carattere stilizzato e il 93% risulta facilmente riconoscibile anche quando riprodotto con dimensioni ridotte.

Il logo, quali qualità

È chiaro che il vostro logo realizzato col generatore di loghi di Shopify deve assolutamente rispettare alcune semplici caratteristiche che lo renderanno perfetto per il compito che riveste.

Sicuramente un logo ben fatto deve possedere un design semplice che permette di renderlo facilmente riconoscibile e quindi facilmente memorizzabile. Sono banditi i voli pindarici e le esagerazioni! Una delle caratteristiche più importanti è infatti proprio il fatto di essere facilmente memorizzabile dal numero più elevato di utenti. Un ulteriore aspetto fondamentale va ricercato nel fatto di essere il più duraturo possibile; in questo modo il vostro logo risulterà ancora efficace anche dopo parecchi anni. Parecchia attenzione va rivolta anche alla versatilità del logo stesso visto che dovrà essere adattato con facilità, e senza perdita di qualità, su differenti supporti.

Evitate quindi sempre elementi che possano rendere il logo particolarmente complesso e considerate anche il suo “funzionamento” nella versione in bianco e nero. Di certo un ottimo logo non sarà l’arma fondamentale per sbaragliare la concorrenza, ma un logo ben fatto, utilizzando anche il generatore di loghi di Shopify, rivestirà un ruolo importantissimo nella creazione di un’idea precisa di brand identity aziendale.