Costruire la propria immagine professionale

Il kit del perfetto professionista

Il modo di proporsi dipende ovviamente dal proprio settore lavorativo. Non è detto, infatti, che per essere professionali ci sia bisogno necessariamente di presentarsi in completo e cravatta. Un professionista può presentarsi bene anche con altre mise, purché sempre decorose e un pizzico formali. Lo stile Zuckerberg dà affidabilità, infatti, solo in alcuni rari casi come il suo. Un professionista deve presentarsi al pubblico pulito e ordinato, nonché preferibilmente sobrio nella scelta dei capi.

Con sé avrà sempre il materiale necessario. Se si tratta di un semplice tablet, per esempio, va bene a mano, altrimenti sarebbe meglio adottare una borsa lavoro professionale. Questi prodotti sono classici e non passano di moda, per questo è bene acquistarli di buona qualità anche per una questione di immagine personale. Se si è soliti far firmare documenti è anche bene procurarsi una bella penna, da sfornare al momento giusto. Per evenienza è comunque consigliato averne sempre una di riserva, non si sa mai che l’inchiostro finisca al momento sbagliato.

Indipendentemente dal tipo di mansione, il professionista dovrebbe in tutti i casi avere sempre con sé il proprio biglietto da visita da tirare fuori al momento giusto. Mettersi a dettare i propri dati a voce o scriverli su un pezzo di carta qualunque, non farà fare una bella figura. Inoltre non ne vale proprio la pena: i biglietti da visita hanno un costo molto conveniente, soprattutto online. Vai al sito di una delle migliori stamperie professionali online per scoprire quanto può essere conveniente la qualità.