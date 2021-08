Costiera amalfitana 2021 annus horribilis , 118 notte senza medici e a Positano non c’è Guardia medica estiva. Una notte senza medici a ridosso del ferragosto per il 118, oggi è partita una lettera agli indirizzi delle varie istituzioni, ma è una situazione intollerabile. Solo grazie alla fortuna non è successo nulla. Mancano presidi sanitari con medici in spiaggia, manca addirittura anche la guardia medica estiva, cosa mai avvenuta a mia memoria, e scrivo da quasi 40 anni. C’è solo la guardia medica notturna, in funzione anche d’inverno , a Praiano, ma è chiaro che se riesce a sopperire alla sola Praiano è già tanto. In un momento dove mancano anche i medici condotti è davvero una situazione terribile . Ma è gravissima la mancanza di medici. Non si può caricare sulle spalle di volontari e infermieri vite umane con tutte le conseguenze che ne derivano. All’Ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello sono allo stremo. Non si capisce da dove prendere il capo dall’ASL di Salerno, impegnata sul fronte della vaccinazione, dalla Regione Campania, che non ha garantito neanche le indennità al 118, dalla mancata organizzazione o dalla scusa del Covid, quando i rischi in estate di incidenti non sono altamente probabili ma certi. Abbiamo contato un morto e un centinaio di feriti o di malori gravi, per non parlare di quelli meno gravi, un bilancio di una guerra che stiamo perdendo. Positanonews ne sta parlando da inizio estate “Cassandra” inascoltata, perchè abbiamo una esperienza di decenni sulle spalle e comprendiamo il rischio che stiamo vivendo non solo per i turisti ma per le nostre famiglie. I soccorsi fatti con gli operatori sanitari che scendono a piedi per l’accesso al depuratore ( “La via della fogna”) e poi arrivare a Fornillo con mezzi di imbarcazione di fortuna non dotati del necessario per gli interventi ovviamente . L’idroambulanza preziosissima è arrivata solo a inizio agosto e se ne va a ferragosto, assurdo! Dovrebbe partire almeno a metà giugno e finire a metà settembre. Una soluzione potrebbe essere , per chi lo può fare, allestire un servizio privato , ma è inaccettabile il vuoto delle istituzioni. “Un piano speciale per la Costiera amalfitana”, ha detto il sindaco di Positano Giuseppe Guida intervistato da Positanonews, cercando di diminuire il danno, chiedendo di far spostare l’ambulanza in piazza dei Racconti e non alla Sponda, mentre in spiaggia c’è un volontario della CRI che fa da punto di riferimento, diciamo almeno gli interventi base, ma manca il medico , a parte la postazione fissa del 118 , che si trova in via Pasitea lontano dalla spiaggia, pensate che quello dell’ambulanza si trova ad Amalfi. Sapere che la notte passata è stata senza medico , come ci dicono gli operatori, è sconvolgente, ma già quello che abbiamo visto sinora è stato inaccettabile. Purtroppo è nostro dovere avvisare i nostri concittadini del rischio che corrono aspettando un medico che arriva da chissà dove.