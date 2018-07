Cosa fare se la stampante non stampa: soluzioni per ogni problema

La stampante del tuo ufficio fa brutti scherzi e non stampa? Prima di gettarla dalla finestra preso da un raptus isterico, fermati, respira profondamente e prova ad adottare una delle seguenti soluzioni: nel 90% dei casi risolveranno il tuo problema, per il restante 10%, assicurati almeno che in quel momento non stia passando nessuno in strada.

La tecnologia a volte sembra essere dotata davvero del senso dell’umorismo: quando ti accingi a stampare un disegno in bianco e nero da far colorare a tuo nipote funziona perfettamente, quando però mandi in stampa un documento da presentare 10 minuti dopo a un cliente, ecco che l’apparecchio non emette nemmeno un sibilo, come se ci fosse un black out. Eppure, anche nel mondo della tecnologia, dell’informatica e dei relativi device c’è sempre una causa e quindi una soluzione. Vediamo i casi più diffusi, con relativa risoluzione possibile.

Quando il problema è alla fonte

In alcuni casi (è incredibile ma è così) il problema è alla fonte, cioè della stampante stessa perché stai trascurando un dettaglio apparentemente futile, ma di fatto determinante. Per questo: ti sei assicurato che la stampante sia accesa? È collegata alla corrente e al computer (se non è wireless)? Vai di fronte alla stampante e verifica che non vi siano spie arancioni o rosse accese. Potrebbe essere che qualche tuo collega abbia lasciato un foglio incastrato, che manchi carta nel cassettino o, ancora, che la cartuccia della stampante sia terminata.

Se è così ripristina la situazione, se in ufficio siete organizzati avrete carta e cartucce di riserva. Se così non è, corri ai ripari chiedendo una stampa al vicino d’ufficio, ed assicurati di fare un ordine di qualche cartuccia in più di riserva per la prossima volta: siti specializzati proprio in questo prodotto vendono per i più famosi brand, come Samsung, Hp, Brother, Epson cartucce a prezzi convenienti e, non di rado, gli acquisti multipli hanno ulteriori offerte.

La stampante è accesa, fa copie, ma non stampa da pc

La risposta nella maggior parte dei casi qui è “driver”, soprattutto sei utilizzi Windows. Controlla che sia tutto ok in Gestione Dispositivi e se così non è prova a reinstallare i driver, da cd o dal sito del produttore. Quando apri Dispositivi e Stampanti controlla che lo Stato della Stampante sia “Pronta”, per qualche motivo potrebbe essere messa in pausa o “non in linea” sul tuo computer. Controlla che la stampante su cui intendi stampare sia inoltre quella Predefinita. Controlla la Coda di stampa, se la volta scorsa per esempio non c’era carta può essere che si sia attivata qualche opzione che impedisce il procedimento. A volte può essere, per esempio, la flag “Usa stampante offline” che va disattivata per poter stampare o va richiesto un “Prosegui stampa”.

Se la stampante è in rete

Se l’apparecchio è una stampante di rete controlla l’indirizzo IP locale che le è stato attribuito. Se l’IP della stampante non è compatibile con quello del router la stampante infatti non funzionerà. Va quindi attribuito alla stampante un indirizzo IP che non sia attribuito a nessun altro apparecchio connesso alla rete locale e compreso nel intervallo previsto dal server. Di norma il router assegna automaticamente gli indirizzi IP ai diversi client, quindi se ci sono stati cambiamenti è possibile semplicemente riconfigurare il router per ripristinare da zero la situazione.