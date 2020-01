Cosa sono i bonus senza deposito nei siti di giochi online?

Da sempre i siti di giochi online offrono ai propri utenti la possibilità di provare i propri giochi gratuitamente per capire come funzionano e per provare se possa loro piacere. Tuttavia è chiaro che anche questa formula di gioco ha le sue regole ben precise che gli utenti dovrebbero conoscere per non avere poi brutte sorprese. In particolare è importante sapere che in caso di vincita non si può immediatamente ritirare il denaro, ma bisogna fare un numero minimo di giocate a pagamento.

Di questo non bisogna stupirsi per il seguente motivo: se si potesse giocare gratis e poi ritirare semplicemente l’eventuale vincita tutti giocherebbero così sempre per arricchirsi e le aziende di giochi si ritroverebbero in quattro e quattr’otto totalmente depauperate. Anche se parliamo di giochi, insomma, non bisogna dimenticare che di fatto si tratta di aziende con spese e investimenti di cui devono rientrare e quindi che qualche introito lo devono avere. Innegabile comunque il vantaggio di questo incentivo per l’utente.

Dopo il divieto di pubblicità, bonus ancora più interessanti

Da quando si è eliminata la pubblicità relativamente ai siti di casinò in molti si sentono poco tutelati e “in pericolo”. Se prima infatti si conoscevano le aziende serie perché di solito sono quelle più conosciute e pubblicizzate, oggi senza spot e pubblicità non si sa bene chi si ha davanti. Ecco che quindi è sorta in molti giocatori l’esigenza di essere più informati sui giochi online. Davanti a un sito web di gambling le persone, quindi, sono molto più perplesse rispetto a ieri e i casinò per certi versi si sono trovati costretti a farsi “provare” grazie ai bonus senza deposito per poter così dimostrare di essere di alta qualità.

L’importo di tali bonus è anche diventato proporzionale alla competizione fra le varie aziende di gambling che, non giocandosela più sul campo della pubblicità, si sfidano nel campo del marketing a suon di bonus senza deposito e benefit per i propri clienti. Divertirsi con le slot grazie ai bonus senza deposito è un grande vantaggio per questi che possono anche non investire infatti nemmeno un solo euro.

Come funzionano i bonus senza deposito?

Utilizzare i bonus senza deposito è semplice: si accede alla piattaforma e ci si registra. La registrazione è obbligatoria, anche se si gioca senza spendere perché bisogna provare di essere maggiorenni. I minorenni infatti non possono giocare, nemmeno gratis su questi siti. Inviando i propri dati e la scansione della propria carta d’identità si darà al Monopolio la possibilità di verificare che il giocatore è maggiorenne.

Fatto ciò si apre un conto nel sito, dove non è necessario caricare denaro. A questo punto il player si ritrova sul conto un bonus senza aver nulla depositato. Di solito si tratta di 50-100 euro, ma l’importo varia da caso a caso, da sito a sito e anche talvolta dal periodo (sotto le feste può essere che siano maggiori). Qui parte il divertimento: via ai giochi senza spendere niente.