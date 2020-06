Comunicazione e interazione: gli accessori indispensabili in ufficio

In ogni ufficio dove siano presenti due o più persone, è spesso necessario interagire con messaggi e comunicazioni di vario genere, al fine di organizzare meglio il lavoro durante la giornata, trasmettere avvisi o rendere noti i risultati di un’attività. Un’altra esigenza può essere quella di organizzare lo stand per una fiera oppure allestire la sala per un meeting, una riunione o un corso di formazione.

In ogni caso, gli strumenti per l’esposizione e la comunicazione in azienda costituiscono una presenza importante e necessaria per facilitare le attività lavorative e mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie a dipendenti, collaboratori o clienti. Acquistare online questo tipo di prodotti è la soluzione ideale per scegliere tra un vasto assortimento, adatto a soddisfare qualsiasi necessità, dalla piccola azienda artigianale al grande ufficio.

Gli accessori per esporre comunicazioni e informazioni in ufficio o in un luogo pubblico sono diversi: si parte dalle semplici lavagnette magnetiche, ai pannelli in legno e sughero, alle tradizionali lavagne in ardesia, fino agli espositori utili per distribuire brochure, volantini e materiale informativo. Acquistare questo tipo di articoli in un e-commerce specializzato permette di attrezzare facilmente il proprio ufficio con i prodotti ideali.

Lavagne classiche e cavalletti portablocco

Negli uffici dove si svolgono spesso riunioni e incontri formativi, la lavagna è uno strumento indispensabile. Sicuramente oggi si utilizzano molto le lavagne luminose e i proiettori, tuttavia avere a portata di mano una lavagna tradizionale, dove scrivere e cancellare direttamente, rimane sempre un ottimo metodo di comunicazione.

Si può scegliere una classica lavagna di ardesia, una lavagna a gesso liquido o un modello da utilizzare con gli appositi pennarelli. Un accessorio che non manca mai in ufficio è anche la lavagnetta magnetica, dove apporre, utilizzando le apposite calamite, messaggi scritti, lettere, biglietti e stampe.

La lavagna portablocco a cavalletto è invece considerato l’accessorio tradizionale per le riunioni e gli incontri di formazione organizzati all’interno delle aziende. Costituita da una struttura in legno o in metallo dove si può montare un blocco in carta di grandi dimensioni, è indispensabile per trasmettere messaggi immediati durante gli eventi aziendali o le presentazioni di prodotti e servizi.

Bacheche magnetiche per gli ambienti pubblici

La bacheca è un altro strumento che permette di comunicare rapidamente tramite l’affissione di brevi avvisi e notizie. Le bacheche magnetiche, dotate di vetri con relativa serratura, sono ideali in diverse situazioni: nell’atrio del condominio, nella segreteria di scuole e istituti, negli ambulatori medici, negli studi professionali e ovunque possa verificarsi la necessità di diffondere un avviso importante e visibile.

Un e-commerce di cancelleria propone bacheche di diverso tipo, sia per spazi pubblici anche esterni, con vetro e serratura, sia per interni, magnetiche o in sughero naturale.

Lavagne luminose e dispositivi elettronici

Per trasmettere informazioni e immagini, ad esempio durante un seminario o un evento espositivo, si può ricorrere anche ai dispositivi elettronici, dalle semplici lavagne luminose ai proiettori, avvalendosi di schermi appositi e puntatori laser. Uno store di materiale per l’ufficio ben fornito permette di acquistare anche questo tipo di prodotti con il vantaggio di un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.