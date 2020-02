Computer: quali sono i cavi assemblati più richiesti

Al giorno d’oggi la tecnologica fa parte della nostra vita, infatti dispositivi come lo smartphone e il pc sono ormai oggetti di uso quotidiano. Il computer in particolare è uno strumento indispensabile per il lavoro e il tempo libero, tuttavia per garantirne il perfetto funzionamento è necessario utilizzare i cavi giusti. Vediamo quali sono i cavi assemblati per il pc più richiesti e utili, come sceglierli e dove acquistarli.

L’importanza della scelta di cavi di qualità per il pc

Spesso sottovalutati, in realtà i cavi sono oggetti di fondamentale importanza, affinché ogni periferica collegata al pc funzioni in maniera ottimale, garantendo prestazioni elevate del computer, un collegamento affidabile e una connessione veloce. Per questo motivo è essenziale acquistare sempre prodotti di alta qualità, con specifiche tecniche in linea con le proprie esigenze e le componenti hardware da collegare.

Oggi i cavi assemblati per il computer possono essere acquistati facilmente online, rivolgendosi ad aziende come rscomponentsitalia, in grado di offrire un’ampia selezione dei prodotti delle migliori marche del settore, un efficiente servizio di consegna e un assortimento completo di cavi tradizionali e professionali ad alte prestazioni. All’interno dello store, infatti, si possono trovare cavi USB, DVI, SATA, VGA e molti altri modelli per ogni necessità e dispositivo.

Quali sono i cavi assemblati più utilizzati per il computer

Tra i cavi più utilizzati oggigiorno ci sono ovviamente quelli USB, disponibili nelle varianti 2.0, 3.0 e 3.2. Queste componenti sono indispensabili per collegare i vari device al pc, tuttavia è importante scegliere l’opzione più adatta in grado di assicurare una connessione sufficientemente rapida. Ad esempio i cavi USB 3.2 garantiscono una connessione dati fino a 2,5 Gbps, se abbinati a un connettore USB Type-C, mentre un cavo USB 2.0 soltanto fino a 60 Mbps, quindi piuttosto inferiore.

Altrettanto richiesti sono i cavi assemblati per il video, tra cui il modello più popolare e usato è il classico cavo VGA. Si tratta di un prodotto standardizzato, con il quale connettere il computer al televisore oppure a un videoproiettore e trasmettere le immagini. I cavi VGA possono essere collegati tramite porte DVI, una connessione impiegata sia per i segnali analogici che quelli digitali, disponibile anche nelle versioni mini e compatibile con lo standard HDMI.

Da non sottovalutare sono anche i cavi audio, i modelli con jack da 3,5 o 6,3 mm, con i quali si possono connettere al pc le cuffie e alcune casse stereo. In alternativa una soluzione moderna sono i cavi HDMI, un’opzione che permette di ottimizzare lo spazio in quanto sono in grado di trasmettere il segnale video e audio insieme, all’interno dello stesso cavo. Ad oggi sul mercato sono presenti 5 tipologie di HDMI, dal modello A per le connessioni DVI-D fino alla versione E impiegata in alcuni ambiti del settore automobilistico. Varianti dell’HDMI sono il cavo Thunderbolt, utilizzato ad esempio dalla Apple e i cavi HBR per le DisplayPort.

Dopodiché, tra i cavi assemblati più richiesti per il computer ci sono quelli per le connessioni di rete, quando invece della classica Wi-Fi si vuole adottare un collegamento tramite filo per connettere direttamente il pc a internet. In questo caso basta usare un cavo RJ45 a 8 PIN, che si inserisce a incastro e assicura una connessione piuttosto stabile e veloce. Chi invece possiede un pc assemblato, oppure ha bisogno di collegare una memoria esterna al computer, deve necessariamente usare un cavo SATA, presente anche nella versione eSATA, per connettere hard disk e dischi SSD aumentando la capacità di archiviazione del dispositivo.

Come scegliere i cavi giusti per il computer

La scelta dei cavi giusti per il pc dipende da una serie di fattori, infatti bisogna sempre considerare aspetti come le caratteristiche tecniche dei device da collegare, le prestazioni che si vogliono ottenere e il rapporto qualità-prezzo. Per evitare qualsiasi tipo di incompatibilità e disservizio è necessario leggere attentamente le schede tecniche prima dell’acquisto, richiedendo se necessario il supporto del rivenditore per capire qual è il modello più adatto in base alle periferiche e alle proprie esigenze, evitando di comprare prodotti non adatti a soddisfare tali requisiti.

Oggi fortunatamente è possibile comprare i cavi per il pc online, in maniera facile e veloce, inoltre si possono trovare guide e manuali che spiegano nel dettaglio come scegliere il cavo giusto per ogni impiego. Tuttavia alcuni modelli di alta qualità presentano un prezzo piuttosto elevato, per questo motivo è indispensabile essere sicuri che si tratti del componete giusto, altrimenti si rischia di spendere molto ma senza ottenere i risultati sperati.