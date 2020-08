Comprare azioni online è possibile? Guida e consigli

Oggi, grazie alla possibilità del trading online, chiunque può avere facile accesso ai mercati finanziari e alla compravendita di azioni, anche con un piccolo capitale di partenza.

Fino a pochi anni fa, comprare azioni online non era minimamente possibile, ogni investimento richiedeva la presenza fisica dell’investitore azionario in banca.

L’accessibilità che la tecnologia ha portato nel mondo degli investimenti finanziari ha fatto diventare questa pratica una delle attività preferite dei risparmiatori, per acquistare azioni online oggi basta affidarsi ad uno dei tanti Broker certificati per il Trading.

Comprare azioni non è un metodo per diventare rapidamente ricchi senza impegnarsi; la routine del trader di successo è occupata per una gran parte dagli studi di analisi tecnica approfondita dei trend e dalle previsioni ragionate.

Ipotizzare il cosiddetto “MarketMove” consiste nel tenersi costantemente informati sulle le migliori azioni da comprare e sugli eventi futuri con una possibile ripercussione sui valori e su i prezzi degli asset che interessano la strategia di investimento.

Piattaforme per il Trading Online

Per investire in azioni massimizzando i profitti, l’utilizzo di una piattaforma che dia l’accesso diretto ai mercati, come la borsa di Milano e i principali mercati azionari globali, la soluzione sono i Broker CFD (Contratti per Differenza) online.

Appoggiarsi alle banche per i propri investimenti azionari, che ti fanno pagare anche 10-12 euro per la singola operazione, spendere 10 euro ogni volta che si compra o si vende potrebbe far perdere tutti i primi rendimenti e gran parte del capitale.

Di solito le banche tradizionali applicano dei costi di commissione molto alti siccome c’è una struttura che offre un servizio gestito da persone ad uno sportello, che ovviamente vanno pagate.

Con l’home banking i costi sono comunque almeno di 8 euro per operazione, che per un investimento di grosse somme di denaro non è percepito come una grande tassa.

Se si è però un neofita degli investimenti azionari e non si ha a disposizione un capitale composto da decine di migliaia di euro tutti per gli investimenti, le commissioni possono essere un problema..

Le piattaforme di trading online, al contrario garantiscono commissioni basse o inesistenti e un livello di sicurezza del capitale pari ai servizi bancari; sono adatti a tutti i tipi di investitori, intuitive, facili da utilizzare e potenzialmente uno dei metodi di investimento più proficui.

Abbinati a tanta informazione e accumulo di competenze Trading, i Broker online, possono essere un metodo efficiente di guadagno e, utilizzandoli professionalmente possono diventare l’entrata economica principale.

Le piattaforme regolamentate dalle entità globali più importanti come il CONSOB, l’organo di riferimento italiano, offrono protezione dal saldo negativo e schermatura dalla volatilità dei titoli, per tutelare gli azionisti dall`imprevedibilità dei mercati finanziari.

“Giocare” in borsa: I rischi

Il trading CFD (contracts for difference) comporta un alto livello di rischio e non è sempre adatto a tutte le strategie di investimento; la possibilità che si verifichi una perdita più grande dell’intero investimento esiste, infatti, non si dovrebbe mai investire una somma di denaro più alta rispetto a quella che il tuo capitale ti permette di perdere.

L’avviso di questo rischio, pubblicato spesso dalle stesse piattaforme di trading online e, soprattutto, la consapezza di questo, possono portare alla scelta del broker dove operare senza la superficialità di chi è appena entrato nel settore investimenti, che poi è uno degli errori più pericolosi e più comuni.

La conoscenza dei rischi legati all’investimento azionario, che implica un certo interesse verso la comprensione di questo settore, dovrebbe anche eliminare la convinzione di poter diventare ricchi subito.

I trader professionisti impiegano anni di pratica e studio, la formazione e l’analisi di tutti gli eventi che possono cambiare il mercato, come le elezioni politiche o una emergenza sanitaria nazionale, accrescono l’esperienza del trader orientandolo verso la capitalizzazione di grandi guadagni.

L’importante è comprendere che le operazioni di trading non sono come giocare d’azzardo, ed è necessario studiare anche se non si ha in mente di fare il trader professionista.