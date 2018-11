Come riconquistare una donna senza diventare uno zerbino: 5 consigli

Come riconquistare una donna che ti ha lasciato?

Venire lasciati dalla donna che si ama può essere un’esperienza davvero traumatica. Notti insonni, impossibilità di concentrarsi al lavoro e dolore come protagonista delle nostre giornate.

Molti uomini accettano la situazione, e decidono di andare avanti con la propria vita, cercando a tutti i costi di dimenticare la ex. Molti altri invece non si danno per vinti. Sanno che quella è la donna della loro vita, e non vogliono assolutamente lasciarsela scappare. Cercano allora un metodo per riparare ciò che si era rotto, e per far tornare la ex da loro, in modo da riprendere la relazione esattamente da dove era stata interrotta.

Se ti trovi nel secondo gruppo, continua a leggere con attenzione, perché in questo articolo scoprirai come riconquistare una donna senza diventare uno zerbino.

I consigli che troverai nel presente articolo sono tratti dal blog Carica Vincente, che tratta l’argomento della riconquista in modo davvero approfondito e professionale, in particolare in questa lunghissima guida su come riconquistare una ex.

Gli errori da evitare per riconquistare una donna

Per prima cosa devi rialzarti in piedi ed asciugarti le lacrime. Non riuscirai mai a riconquistare una donna mostrandoti fragile e indifeso, insomma facendole pietà. Ogni ragazza si sente naturalmente attratta da uomini forti e stabili emotivamente, che reagiscono alle sfide della vita con determinazione e coraggio.

L’essere stato lasciato da lei può essere visto come una sfida. Chiediti come stai reagendo. Se la tua ex scopre che senza di lei il tuo mondo è crollato, che non riesci più a vivere e che non immagini un futuro lontano da lei, le darai l’impressione di essere debole e poco desiderabile. La farai quindi allontanare ancora di più da te.

Se invece mantieni il controllo della situazione, trattieni le tue emozioni negative (almeno davanti a lei) e reagisci a questa sfida da vero uomo, lei si sentirà molto attratta dalla tua determinazione ed inizierà a mettere in discussione la sua scelta di averti lasciato.

Altro errore da evitare è quello di contattarla di continuo. Se lei ti ha lasciato il prossimo step logico da mettere in atto è quello di concederle un po’ di spazio per sentire la tua mancanza. Se le stai addosso, questo non succederà mai, e la tua donna non si accorgerà di quanto importante eri nella sua vita.

Ecco allora che diventa di fondamentale importanza applicare una nota regola nel mondo della riconquista: il principio del nessun contatto. Per un determinato periodo di tempo dovrai impegnarti a non contattare, non vedere dal vivo e non cercare informazioni sulla tua ex.

5 consigli per riconquistare la ex

Per riconquistare una donna non basta tenersi lontani dai classici errori che in molti commettono… serve un vero e proprio piano a cui attenersi scrupolosamente, giorno dopo giorno. Trovi il piano completo da seguire nel blog Carica Vincente, mentre qui di seguito puoi leggere alcuni consigli di base, ma comunque di fondamentale importanza.

Migliora il tuo aspetto

Probabilmente nell’ultimo periodo ti eri trascurato. Forse avevi messo su qualche chilo di troppo? Oppure il tuo stile era diventato un po’ trasandato?

Anche se così non fosse, ti assicuro che c’è sempre margine di miglioramento, ed ogni novità positiva che riuscirai ad introdurre nel tuo aspetto fisico verrà notata ed apprezzata dalla tua ex quando ti rivedrà. Punta a colpirla!

Allarga il tuo circolo sociale

Le donne amano gli uomini popolari, con una buona posizione sociale, conosciuti e rispettati da tutti. Ecco allora che dopo essere stato lasciato, dovresti mettere un grande impegno nel migliorare la tua vita sociale, conoscendo nuove persone ed inserendoti in nuovi gruppi interessanti.

Prova ad entrare in una associazione, oppure ad iscriverti ad un corso di ballo o di fotografia.

Fai ingelosire la tua ex

Sfruttando i social network nel modo giusto, puoi ottenere l’effetto di far ingelosire la tua ex, comunicandole indirettamente che ora ci sono molte altre ragazze nella tua vita. Attenzione però! Non devi mai essere esplicito o esagerato su questo punto. Cerca di rimanere sottile, e di far intendere velatamente le cose, piuttosto che dirle in modo chiaro.

La gelosia è un’arma molto potente, e se imparerai ad usarla nel modo corretto, le probabilità che la tua ex torni ad interessarsi a te saranno davvero molto alte.

Risolvi i problemi della vostra relazione

Come riconquistare una donna se non si è pienamente consapevoli dei motivi per cui la relazione è finita?

Una storia d’amore non finisce mai per caso. Ci sono sempre delle ragioni, più o meno serie, che portano l’altra persona a lasciare. Se vuoi riconquistare la tua ex devi necessariamente individuare le aree della vostra relazione in cui lei si sentiva poco soddisfatta, e fare in modo di risolvere tutti i problemi che esistevano tra di voi.

Forse litigavate troppo spesso? Allora devi imparare a mantenere la calma, comprendere meglio il suo punto di vista e migliorare le tue capacità comunicative e di ascolto.

Forse il vostro rapporto è stato rovinato dalla noia? Allora devi rendere la tua vita molto più interessante, e pensare a come dare più dinamicità alla vostra relazione in futuro, nel caso in cui tornaste insieme.

Si tratta solamente di esempi, ma in ogni caso il concetto generale rimane lo stesso: impegnati a risolvere i tuoi comportamenti e le tue abitudini che potrebbero aver inciso sulla fine della relazione.

Riaccendi l’attrazione

Dopo un periodo di distacco, puoi finalmente riaprire i contatti con la tua ex partner. Assicurati di farlo solo quando ti sentirai meglio, e più in controllo della situazione: non avrebbe senso scriverle o chiamarla se ancora pensi a lei in ogni momento e muori dalla voglia di tornarci insieme.

Insomma devi aver fatto dei veri progressi nella tua vita…

Nelle ultime settimane hai creato un terreno fertile per il tuo ritorno: le hai fatto sentire la tua mancanza e ti sei trasformato in un uomo molto più interessante. A questo punto, è giunto il momento di riaccendere l’attrazione che la tua ex ancora prova nei tuoi confronti, e dovrai farlo trasmettendole le giuste emozioni.

Ripensa ai vostri primissimi appuntamenti, quando vi siete conosciuti all’inizio: in che modo sei riuscito a conquistarla? Cosa le è piaciuto così tanto di te? In che modo ti comportavi con lei? In che modo comunicavate?

Cerca di ricreare quell’atmosfera. In fondo, se sei riuscito a conquistarla una volta, puoi riuscirci sicuramente di nuovo 😉